台灣沿近海漁獲量30年內砍半 水試所培育3高經濟魚苗放流增量

台灣沿近海漁業資源近年來呈現下滑趨勢，農委會水產試驗所透過資源增裕計畫，由沿近海資源研究中心、東港生技研究中心及海水繁養殖研究中心組成跨領域研究團隊，依研究專長各司其職逐步開發新興物種繁養殖技術，陸續成功培育出黑䱛、密點少棘胡椒鯛、星雞魚等重要魚種，今天在小琉球放流魚苗2萬3500尾，盼漁業永續利用與發展。

主持放流的農委會副主委陳添壽說，1970至1980年代，台灣沿近海的漁業資源量有30多萬公噸，現在只剩15至18公噸，約減少一半，這不是漁民無節制濫捕撈所致，而是全球人口數都在增加，平均每年都增加8000萬至1億的人口數，所需資源也相對增加，資源增裕計畫顯得相當重要。

水產試驗所長張錦宜指出，近年確實愈來愈多漁民反映沿近海很難抓到高經濟魚種，為此，2年前沿近海資源研究中心、東港生技研究中心及海水繁養殖研究中心組成跨領域研究團隊，盼藉由人工繁殖、魚苗培育等技術，解決沿近海漁業資源量下滑的窘境。

他說，這次增裕計畫有別以往，主要是黑䱛、密點少棘胡椒鯛、星雞魚等高經濟魚種，漁民起初聽到水試所要人工繁殖黑䱛時都不太相信，因黑䱛是生活在200公尺深海底，連活魚上鉤都很難，何況是人工繁殖，但水試所成功了。

他說，黑䱛俗名黑口、黑加網，最大體長可達45公分，因捕獲活魚不易，新鮮又品相良好的大型個體，在東港及小琉球每公斤可賣近千元，據統計，1970至1990年間全國漁獲量約3000至4000公噸，但2000年後低於500噸，水試所去年完成人工繁殖及培育出全球首例魚苗，今年更育成超過2000尾5至7公分的大型魚苗，能在小琉球附近海域擴大放流效益。

密點少棘胡椒鯛俗名加志，棲息於沿岸礁石區，幼魚出現於海藻床，分布於台灣南、北部及澎湖與小琉球，為重要的經濟性食用魚、遊釣及觀賞魚種，魚價約每公斤約300至400元間，水試所首度完成建立野生魚隻培育成種魚、並在人工環境產卵的技術，未來可穩定生產魚苗做為增裕資源所用。

星雞魚俗名石鱸，棲息於台灣西部與北部砂泥底質的沿岸及河口，水試所掌握該魚種的生殖期及產卵體型，今年成功培育出魚苗，根據水試所培育經驗，培育約10個月即可達上市體型，即約500至600克，魚價每公斤達150至350元。