聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／抹香鯨驚喜現身 統計花蓮外海發現率超過6％
抹香鯨近年頻頻出現在花蓮外海，長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司，執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，蒐集影像、聲音、航跡等資料供研究使用。今天上午賞鯨船驚喜發現10餘隻抹香鯨悠遊，令遊客與船長都十分驚喜；根據統計，抹香鯨在花蓮的發現率超過6％，顯示海洋保育有成。
今天上午8點30分的賞鯨船從花蓮港出發，朝南方航行了約半小時，便遇到了這群悠遊於太平洋中的抹香鯨。賞鯨船長表示，今天發現的抹香鯨中還有母子對，離岸愈來愈近，十分難得；根據去年的統計數據顯示，抹香鯨在花蓮的發現率已超過6%，跟過去低於1％相比，反映花蓮外海成為抹香鯨活動的重要區域。
抹香鯨是齒鯨類體型最巨大的的生物，被譽為大海的使者，卻因為環境與人類的干擾，抹香鯨的數量逐漸減少，因此，這次在花蓮外海看見抹香鯨群，令人振奮。
這次由廖鴻基老師領航的調查船，也帶著海幫手調查船班專程出海研究，利用船上的設備收錄抹香鯨的聲音、記錄鯨豚行蹤軌跡圖，分析數據將有助於瞭解抹香鯨在該地區的活動模式、遷徙路線與社群結構，進而為保育措施制定提供科學依據，未來將與其他國家的抹香鯨保育計畫交流與合作，共同保護罕見物種。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言