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影／抹香鯨驚喜現身 統計花蓮外海發現率超過6％

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天上午賞鯨船驚喜發現10餘隻抹香鯨悠遊，令遊客與船長都十分驚喜。圖／賞鯨業者提供
今天上午賞鯨船驚喜發現10餘隻抹香鯨悠遊，令遊客與船長都十分驚喜。圖／賞鯨業者提供

抹香鯨近年頻頻出現在花蓮外海，長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司，執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，蒐集影像、聲音、航跡等資料供研究使用。今天上午賞鯨船驚喜發現10餘隻抹香鯨悠遊，令遊客與船長都十分驚喜；根據統計，抹香鯨在花蓮的發現率超過6％，顯示海洋保育有成。

今天上午8點30分的賞鯨船從花蓮港出發，朝南方航行了約半小時，便遇到了這群悠遊於太平洋中的抹香鯨。賞鯨船長表示，今天發現的抹香鯨中還有母子對，離岸愈來愈近，十分難得；根據去年的統計數據顯示，抹香鯨在花蓮的發現率已超過6%，跟過去低於1％相比，反映花蓮外海成為抹香鯨活動的重要區域。

抹香鯨是齒鯨類體型最巨大的的生物，被譽為大海的使者，卻因為環境與人類的干擾，抹香鯨的數量逐漸減少，因此，這次在花蓮外海看見抹香鯨群，令人振奮。

這次由廖鴻基老師領航的調查船，也帶著海幫手調查船班專程出海研究，利用船上的設備收錄抹香鯨的聲音、記錄鯨豚行蹤軌跡圖，分析數據將有助於瞭解抹香鯨在該地區的活動模式、遷徙路線與社群結構，進而為保育措施制定提供科學依據，未來將與其他國家的抹香鯨保育計畫交流與合作，共同保護罕見物種。

抹香鯨在花蓮的發現率超過6％，今天驚喜現身花蓮外海，顯示海洋保育有成。圖／賞鯨業者提供
抹香鯨在花蓮的發現率超過6％，今天驚喜現身花蓮外海，顯示海洋保育有成。圖／賞鯨業者提供

抹香鯨 花蓮 賞鯨
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