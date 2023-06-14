蒼蠅也能認知「死亡」？研究：若見到同伴屍體 會遭排擠且早死

看到同類死亡，也會影響動物的壽命？美國有研究指出，蒼蠅若看到同類的屍體，會被同類排擠，也會比較早死。主導研究的密西根大學腦神經學家簡德隆表示，此研究有助對昆蟲的腦神經有更多了解，研究動物對於死亡會有什麼樣的反應。過去已知如大象等物種，會哀悼同類的死亡。

蒼蠅會認知「死亡」

根據《紐約時報》報導，簡德隆的研究13日被發表在知名的生醫期刊《PLOS Biology》，此研究指出，比起一般蒼蠅，看過同類屍體的蒼蠅會被沒看過的蒼蠅排擠，且看過同類死亡的蒼蠅體內的脂肪會消耗得更快，壽命也比沒看過同類屍體的蒼蠅短。

經過團隊分析發現，應該與蒼蠅腦內橢圓體的細胞有關，研究者若沒有刺激這些細胞，蒼蠅見到死掉同類不會出現異常反應。不過研究對於「蒼蠅怎麼知道同類死亡」的機制還沒有很了解，但以此階段的結果來看，未參與研究的布朗大學教授塔塔爾說，此研究可以說明部分蒼蠅血清素受器的運作機制，非常有趣。

不清楚原因

此外，《衛報》也提到，研究也還不清楚為何蒼蠅會有這種前仆後繼、跟著一起過世的現象，塔塔爾猜測，蒼蠅死掉會對同類釋放危險訊號，會讓還活著、但看到同類死亡的蒼蠅轉換能源消耗比例，將身體脂肪具焦在快速繁殖的用途，而這就會讓蒼蠅的壽命減少。

不過2022年有研究發現，母蒼蠅會在屍體上產比較多卵，但在生命週期上並沒有顯著減少的狀況，對此，參與研究的普蘭契教授推測，屍體的狀態也會影響蒼蠅的感知。

許多物種或多或少會對死亡特別感知，如大象會哀悼同類的死亡，烏鴉會有類似喪禮的儀式，特定的蜜蜂、螞蟻或白蟻也會感知死亡。

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