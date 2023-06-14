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【動物冷知識】成語「蛛絲馬跡」沒有馬？真身曝光是「好運的象徵」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你造嗎？成語「蛛絲馬跡」會聯想到蜘蛛絲與馬踏過的足跡，不過其實裡面所指的馬不是真正的馬，而是一種蟲蟲

今天我們一起來看看3個動物有趣的名字冷知識吧！




灶馬是一種形似蟋蟀的昆蟲，這種昆蟲通常生活在爐灶旁邊，以飯粒、菜屑等為食，會爬上灶台尋找食物，並且在灶台上的灶灰上面留下爬行痕跡，這就是「馬跡」由來！

古代人認為一般都是家中有糧、比較富裕、灶台上有食物等，灶馬才出現，所以他們也將灶馬視為一種好運的象徵。




電鰻棲息於南美洲的亞馬遜河及奧里諾科河流域，電鯰則是非洲的魚類。

電鰻電力可輸出600-800伏特，新物種伏打電鰻可輸出到860伏特的電。電鯰只有300-400伏特的電。




古代的中國人將動物統稱為「蟲」，並將其依照體表特徵分為五類：

  • 身上有毛髮覆蓋的動物稱為「毛蟲」、

  • 有羽毛的動物稱為「羽蟲」、

  • 身上有鱗片的稱為「鱗蟲」、

  • 昆蟲、蜘蛛、烏龜這類身體較為堅硬或外骨骼動物的稱為「甲蟲」、

  • 無毛無羽無鱗無甲覆蓋的稱為「倮蟲」，「倮」通「裸」，人類也被歸類在倮蟲。

此外，中國本土並沒有獅子，許多石獅子雕像的由來，很可能是來自於西域國家將佛教傳入中國時一起帶來的文化。

參考連結：123

烏龜 蟲蟲
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