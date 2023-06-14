驚見海面「佛」字漂浮！竟是海龜遭噴紅漆亂放生 上萬網友罵爆
隨意放生動物可能會破壞生態平衡，若是屬於保育類動物，還會遭重罰。有網友在台南安平保七南堤上，看到海中有一隻海龜，背甲上被寫了一個大大的紅色佛字，懷疑是宗教放生行為，氣到大罵「一點腦都沒有」，貼文曝光引發上萬人關注。
一名網友在《爆料公社》發文寫道，近日在台南安平保七南提發現海中有一隻海龜，龜殼上被人用紅漆寫了個大大的「佛」字，懷疑是宗教團體的放生活動所為，讓他氣到忍不住痛批「白痴放生團」，在海龜殼上寫紅字反倒會害牠遭獵食性魚類追殺，不是救牠是害牠，怒罵「一點腦都沒有，怎麼不在自己上背上刻『笨』」字」。
貼文曝光吸上萬人關注，紛紛留言「殺生團又來了…」、「以放生之名，行殺生之實！真認被肉搜」、「沽名釣譽」、「放生團是生態禍源」、「買來放生的都是假的 做做樣子自己就心安理得了，真是噁心，還間接促進獵捕買賣行為」、「功德不是這樣麼做的！故意為之不叫做功德！」、「佛都有火」。
還有人質疑「為什麼他們有辦法抓到海龜…」、「如果是海龜，在哪裡抓到的？然後再放生，這要講清楚欸！保育類動物不要這樣欸」。
依照現行《野生動物保育法》規定是不能放生，任何放生行為皆資事先向主管機關提出申請，且須清楚說明物種、地點等細節，未經核定通過的放生行為皆屬違法，可依46條處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有導致破壞生態之虞者，可處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言