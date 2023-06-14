驚見海面「佛」字漂浮！竟是海龜遭噴紅漆亂放生 上萬網友罵爆

隨意放生動物可能會破壞生態平衡，若是屬於保育類動物，還會遭重罰。有網友在台南安平保七南堤上，看到海中有一隻海龜，背甲上被寫了一個大大的紅色佛字，懷疑是宗教放生行為，氣到大罵「一點腦都沒有」，貼文曝光引發上萬人關注。

一名網友在《爆料公社》發文寫道，近日在台南安平保七南提發現海中有一隻海龜，龜殼上被人用紅漆寫了個大大的「佛」字，懷疑是宗教團體的放生活動所為，讓他氣到忍不住痛批「白痴放生團」，在海龜殼上寫紅字反倒會害牠遭獵食性魚類追殺，不是救牠是害牠，怒罵「一點腦都沒有，怎麼不在自己上背上刻『笨』」字」。

貼文曝光吸上萬人關注，紛紛留言「殺生團又來了…」、「以放生之名，行殺生之實！真認被肉搜」、「沽名釣譽」、「放生團是生態禍源」、「買來放生的都是假的 做做樣子自己就心安理得了，真是噁心，還間接促進獵捕買賣行為」、「功德不是這樣麼做的！故意為之不叫做功德！」、「佛都有火」。

還有人質疑「為什麼他們有辦法抓到海龜…」、「如果是海龜，在哪裡抓到的？然後再放生，這要講清楚欸！保育類動物不要這樣欸」。

依照現行《野生動物保育法》規定是不能放生，任何放生行為皆資事先向主管機關提出申請，且須清楚說明物種、地點等細節，未經核定通過的放生行為皆屬違法，可依46條處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有導致破壞生態之虞者，可處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。