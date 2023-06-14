官田水雉生態園區 流浪犬侵擾

台南復育水雉成果不錯，去年12月調查全市共發現2603隻創新高。官田區水雉生態教育園區卻為流浪犬問題傷神，因附近曾野放絕育的流浪犬，還疑有民眾定期餵養，有「浪浪」闖入園區驚擾野鳥，工作人員發現鳥蛋遭偷吃，連附近菱角田都有類似情形；市府動保處表示，浪犬若侵擾野生動物，會捕捉移置。

南市府動保處長吳名彬說，尚未接獲浪犬滋擾水雉園區的相關通報，將主動聯繫了解狀況，而浪犬結紮後回置並沒特定場所，若出現群聚情形，極大可能是該處有人餵養，但目前相關法令並未禁止，如果沒有汙染環境，只能友善勸導。

水雉生態教育園區主任李文珍說，周邊大部分是空曠農田，偶有結紮後的浪犬出沒，原本數量不多，但近來有民眾固定餵養，造成群聚現象，有些浪犬趁隙、甚至挖洞闖入園區，驚擾棲息的水雉及其他野鳥，工作人員巡視後趕緊將破損的圍籬堵上，但園區占地廣大，難以完全阻絕。

李文珍也說，2年多前曾發生園區養來除草的羊隻一夜之間遭到浪犬咬死，她自己近期為了追趕闖入園區的浪浪，整個人跌落生態池，還好僅是皮肉傷，工作人員曾對餵養浪浪的人士好言相勸，沒太大效果。

園區附近的農民林丙火種植四角菱，由於是友善耕作，他的菱角田也成了水雉偏愛自然棲地，每當發現水雉築巢孵崽，他就會架設錄影設備記錄下所有過程，工作時也小心翼翼避開，但近期流浪犬變多了。林丙火說，最近發現水雉蛋短少，一度懷疑是水雉偷蛋的正常行為，直到觀看影像赫然發現是浪犬在啃咬鳥蛋，還發出咀嚼聲響，且浪浪很聰明總挑沒人時下手，菱角田又是開放式田區，無計可施。