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弓角羚羊寶寶太矮喝不到奶 北市動物園人工哺育

中央社／ 台北13日電
台北市立動物園弓角羚羊「依衫」日前產下一子，但園方指出，寶寶體型明顯比一般新生兒嬌小，伸長脖子仍吸不到奶，因此啟動人工哺育。中央社（台北市立動物園提供）
台北市立動物園弓角羚羊「依衫」日前產下一子，但園方指出，寶寶體型明顯比一般新生兒嬌小，伸長脖子仍吸不到奶，因此啟動人工哺育。中央社（台北市立動物園提供）

台北市立動物園弓角羚羊族群添丁，園方表示，「依衫」日前產下一子，但寶寶體型明顯比一般新生兒嬌小，伸長脖子仍吸不到奶，幸好在人工哺育幾天後，已觀察到寶寶自行吸乳。

台北市立動物園發布新聞稿表示，弓角羚羊「池卉」去年6月才產下一隻雌性寶寶「卉穎」，「依衫」也在今年6月產下第一胎，成為弓角羚羊域外安全族群的生力軍。

動物園表示，「依衫」去年底與同樣是園內出生的「美財」配對成功，經過約250天的孕期後，在今年6月2日被遊客發現破水，不過照養團隊觀察約20分鐘後，寶寶仍未脫離產道，因此趕緊將「依衫」引導回室內欄舍，由獸醫師替牠注射催產素，接著順利產下一子。

動物園指出，寶寶出生後，獸醫師先進行臍帶結紮和初步護理，再將寶寶交還給「依衫」，這時「依衫」有靠過去舔舐寶寶，但寶寶的身高太矮，努力伸長脖子仍無法順利吸到母乳，照養團隊決定啟動人工哺育。

動物園說明，比對過去在園內出生的雄性弓角羚羊寶寶，體重平均約落在6000到6500公克之間，但「依衫」的寶寶體重只有3774公克，從腳至肩高不到40公分，體型明顯嬌小許多。

動物園表示，人工哺育期間，照養團隊一方面替寶寶補充配方奶，希望牠趕快長高，同時替「依衫」擠奶，讓牠持續分泌乳汁。

動物園說，經過一週無微不至的照顧後，照養團隊在8日觀察到寶寶成功吸吮母乳，總算可以放下心中的大石頭，而「依衫」的護幼行為也一天比一天強烈，相信再過不久，就可以安心地讓「依衫」獨自照顧寶寶。

動物園 獸醫師
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