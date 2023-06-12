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影／搶救墾丁陸蟹「路殺」 公路局砸6千萬設首座地下廊道

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
公路總局今年投入6000萬在省道台26線2處熱路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，本月底將完工。記者潘欣中／攝影
公路總局今年投入6000萬在省道台26線2處熱路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，本月底將完工。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園香蕉灣熱帶海岸林，陸蟹種類和數量居世界同棲地之冠，每逢生殖季從海岸林棲地到海邊釋幼，母蟹穿越台26線時都身陷遭車輛輾死的「路殺」危機；在時力立委陳椒華去年現勘、環團疾呼拿出對策，公路總局今年投入6000萬元在台26線2處熱區路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，本月底將完工，這也是繼國道紫斑蝶保護、中部地區石虎路殺預警系統後，友善動物的具體措施。

陸蟹學者劉烘昌說，墾丁國家公園陸蟹生態豐富，以香蕉灣生態保護區及滿州鄉港口溪出海口一帶最多，有30多種，在世界同棲地名列前茅，卻面臨棲地遭破壞、人為捕捉、外來黃狂蟻攻擊和「路殺」等危機，其中，母蟹至少帶著5萬隻小寶寶，「路殺」影響尤大，墾管處每年盛夏月圓夜安排2小時的「封路護蟹」，但管制時段外無力顧及，路面高架經費龐大又有住戶問題，生態廊道跨出友善護蟹一大步，成效待觀察，可透過滾動式檢討修正。

針對「路殺」防治，陳椒華去年代表立院交通委員會南下會勘，官方提出5項因應方案，包括台26線香蕉灣至砂島段現有雙向兩線道，保留內側車道並抬升50公分，路面下規畫生態廊道，外側車道封閉或廢除，人車改道或增建高架道；公路局第3區養護工程處說，高架方案目前正做可行性評估，今年先選在香蕉灣和滿州風吹砂2個熱區路段，路面墊高打造生態廊道，前者放置36個間隔性箱涵，長500公尺，後者為圓型管涵，長420公尺，後續由學術單位研究並調整。

參與廊道實驗的陸蟹博士李政璋說，台26線香蕉灣至砂島2公里路段右側林地是陸蟹熱區，避免路殺方法不是道路高架就是設地下通道，後者成本較低，陸蟹進入黑暗的地下通道可能迷路，去年在當地16公尺長的密閉水溝內實驗，以生物趨光性實驗設陸蟹地下通道的可行性，發現半數會走向藍光，但只是初步實驗，加上溝內悶熱，變數仍多，即使成功，也只是治標，在道路不可拆的前提下，建議縮減為2車道。

公路總局說，10年前辦理台26線種陸蟹保育作為，設警示標誌、改善護欄及水溝蓋板外，並聽取學者建議設實驗性路底通道，友善引導陸蟹通過，另拍攝「護蟹任務」微電影，今年加碼打造近1公里長的生態廊道；公路不只是方便車輛通行，也要兼顧綠色價值，包括國道紫斑蝶保護、中部地區石虎路殺預警系統、墾丁陸蟹繁殖季的廊道保育措施，都是指標性作為，「生態保育讓道路更有溫度，以後動物遇見道路，不再是『路殺』，而是祝福！」。

公路總局今年投入6000萬在省道台26線2處熱路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，本月底將完工。記者潘欣中／攝影
公路總局今年投入6000萬在省道台26線2處熱路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，本月底將完工。記者潘欣中／攝影
公路總局今年投入6000萬在省道台26線2處熱路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，邊坡也鋪設方便陸蟹通行的橫格木架，本月底將完工。記者潘欣中／攝影
公路總局今年投入6000萬在省道台26線2處熱路段，打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，邊坡也鋪設方便陸蟹通行的橫格木架，本月底將完工。記者潘欣中／攝影
台26線墾丁香蕉灣至砂島段現有雙向兩線道，是母陸蟹到海邊釋幼遭「路殺」熱區，公路局設警示牌外，今年投入6000萬元打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道。記者潘欣中／攝影
台26線墾丁香蕉灣至砂島段現有雙向兩線道，是母陸蟹到海邊釋幼遭「路殺」熱區，公路局設警示牌外，今年投入6000萬元打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道。記者潘欣中／攝影

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