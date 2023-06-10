深澳酋長岩遊隼7年繁殖16幼鳥 「老夫妻」堅貞愛情不移

基隆野鳥學會長期觀察記錄新北深澳酋長岩附近的遊隼繁殖點，5月發現有3隻幼鳥離巢，已是連續7年來繁殖成功。鳥會發現，7年來還都是同一對，公鳥叫「威利」、母鳥為「瑪麗」，這對恩愛「老夫妻」，愛情堅貞不移，令鳥友都很欽羨。

近日有3隻幼鳥離巢，已有獵捕能力，保育人士欣喜，基隆鳥會理事長沈錦豐說，深澳巢穴十分穩定，2017年至今，每年都有幼鳥孵出並且長大順利離巢，統計7年來成功孵育幼鳥已有16隻。

沈錦豐說，觀察發現7年來都是同一對遊隼繁殖，公鳥叫「威利」、母鳥喚「瑪麗」，威利每年都成功捍衛牠的地位，瑪麗也善盡母愛的偉大，是標準的模範「遊隼夫妻」，在北部30多巢位中罕見，也是相當難得的生態紀錄。

「這對公母的成鳥都沒有換過伴侶，而且年年孵育，除了愛情堅貞外，也顯示身體都非常健康」。

沈錦豐說，深澳遊隼家族連續第7年繁殖，威利爸爸餵小孩行為也有一些改變，連續幾次都觀察到威利爸爸入巢餵食，因為一般繁殖期大多由母鳥餵食雛鳥，公鳥則負責打獵提供食物，但可能是夫妻倆默契夠了，威利爸爸除了負責打獵外，也常常分擔餵食雛鳥的工作，「男人真命苦」。

幼鳥學飛和獵捕技巧背後也很有故事，沈錦豐曾拍到，瑪麗媽媽口咬食物誘引小寶練習飛行技巧，小寶後發先至搶奪瑪麗媽媽嘴上的食物。過程中，小寶幾乎以倒吊的方式抓取食物，但搞了半天卻「溜手」，食物掉了出來，而大寶似乎早就知道結果，在旁邊撿了個便宜，讓「小寶也哭哭」。