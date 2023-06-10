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台灣特有長臂金龜 「鐵甲戰士」現蹤武陵農場

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
保育類甲蟲「台灣長臂金龜」現身武陵農場，場方發現有人在場外利用投影幕照光吸引昆蟲，將加強稽查。圖／武陵農場提供
保育類甲蟲「台灣長臂金龜」現身武陵農場，場方發現有人在場外利用投影幕照光吸引昆蟲，將加強稽查。圖／武陵農場提供

武陵農場近日發現台灣特有的台灣長臂金龜，有夢幻鐵甲戰士之稱，列為保育類動物，前胸有青綠色金屬光澤，黑褐色翅鞘有不規則橘黃斑紋，一度吸引捕捉。武陵農場副場長胡發韜說，曾有遊客提到，半夜看到有人在場外道路架投影幕吸引昆蟲，將加強稽查，如任意捕捉已違反野保法。

武陵農場表示，台灣長臂金龜是台灣體型、體積最大的金龜子，體長約4.2至6.7公分，台灣有8種保育類甲蟲，這是唯一被列入保育的大型金龜子。

長臂金龜雄蟲擁有特長巨大前足，約6至10公分，幾乎是身體2倍長，可用來示威、防禦、驅離雄性競爭者；雌蟲前足稍短約5公分，與身體等長；成蟲活躍期約6月到9月，平地常見的金龜子體長僅約1.5至2公分。

胡發韜表示，台灣長臂金龜多分布海拔1000至2000公尺山區，幼蟲以腐植土或腐木為食，成蟲以樹液為主，偏愛殼斗科植物，因為自然環境破壞或人為干擾，加上成蟲外型亮麗，一度被大量捕捉，影響族群數量。

胡發韜表示，台灣長臂金龜之前也曾在農場內發現，但近期數量增加，才首度對外發表，也代表自然保育有成，呼籲遊客用眼睛觀察，勿干擾生態或動手捕捉；目前並未發現有人獵捕。

不過，胡發韜說，金龜子與蛾類有趨光性，有遊客開車發現，有人在場外的台七甲線41、43公里處，架設投影幕並照光吸引昆蟲、蛾類，可能在進行生態調查，但也不排除有人蓄意捕捉，將加強稽查，呼籲勿干擾野生動物。

武陵農場
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