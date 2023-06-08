影／85公斤公熊左前肢困套索 活活脫水渴死命喪大雪山
台灣黑熊被列為「瀕臨絕種」保育類動物，林務局東勢林管處接獲通報，3日在台中市和平區橫流溪旁山域發現一隻公熊遺體，這隻黑熊是今年3月24日繫放，重達85公斤，卻因左前肢遭人為陷阱套索受困，無法移動飲食，經送解剖檢驗，死因為脫水致命。
林務局東勢林區管理處指出，全案移請保七總隊偵辦，調查設放傳統套索陷阱的犯嫌，全案依野生動物保護法偵辦。
本月2日，東勢林管處接獲研究捕捉繫放黑熊死亡訊號，翌日團隊在和平區大雪山橫流溪旁山域發現黑熊遺體，左前肢遭人為陷阱套索困住，無明顯外傷。
林管處表示，該處「大雪山及谷關地區黑熊族群監測計畫」，委託台灣黑熊保育協會黃美秀教授團隊執行，死亡黑熊的頸圈編號93685，是今年3月24日在大雪山捕捉後繫放，體重85公斤，是四肢健全的成年大公熊。
該黑熊繫放追蹤2個多月期間，回傳移動軌跡顯示，活動範圍大致在屋我尾山及橫流溪周邊山域，每移動一段距離會在小區域停留約2至4天，再往下一處移動。
依據監測團隊回報資料顯示，該隻黑熊在5月29日起開始停留，期間未收到回傳訊號，6月1日中午接獲訊號，比對整體移動軌跡未發現異常情形，但6月2日晚間11點，接獲系統發送死亡訊號，翌日清晨6點，團隊派員前往訊號最後位置搜尋，不幸於上午10點在橫流溪旁山域尋獲黑熊遺體。
本月4日上午，黑熊遺體在台北市立動物園進行X光及斷層掃描等檢驗，初步判定，除左前肢有套索纏繞痕跡外，無槍傷或其他明顯外傷。
經農委會家畜衛生試驗所解剖，結果顯示黑熊受困陷阱時間不長，但有嚴重脫水現象，推測死因與脫水有關。而此套索為固定式陷阱，等同黑熊左前肢受困後，無法脫困覓食、飲水。
舊式套索容易無差別獵捕到其他動物，甚至是保育類動物，雖野保法規範，有危害農作物可以申請使用，原住民進行傳統狩獵等經申請可以使用，但林管處呼籲，應使用改良式獵具，民眾只要以舊獵具即可換新獵具，以免濫殺無辜。
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