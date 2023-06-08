快訊

懶人包／教你日本Suica卡綁定iPhone、Apple Watch！安卓手機也能裝ICOCA步驟教學

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民間出鯨豚傷疤圖鑑 籲外界重視鯨豚威脅

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
背鰭有平整的切割及身上有線狀纏繞痕跡的花紋海豚。圖／黑潮海洋文教基金會
背鰭有平整的切割及身上有線狀纏繞痕跡的花紋海豚。圖／黑潮海洋文教基金會

黑潮海洋文教基金會發布全台第一本「鯨豚傷疤圖鑑」，呼籲外界重視鯨豚威脅。黑潮經由照片辨識方法（Photo-ID）分析50隻花紋海豚體表傷疤，並進一步調查出人為活動造成的傷疤類型，結果發現花蓮海域的花紋海豚身上傷疤可能與漁業活動、船舶活動或海洋廢棄物關係密切。

黑潮表示，會選擇花紋海豚（也稱瑞氏海豚）進行分析，主要是因為花紋海豚在東部海域目擊機率高，而花紋海豚出生時灰黑的體色，隨著成長中玩耍、打鬥、獵食等過程受了傷在癒合後就會變成淺色的傷疤，因此透過清楚的照片即可辨識出個體（Photo-ID）。

黑潮執行長林東良表示，藉由傷疤分析，我們能更瞭解鯨豚可能遭受到的環境威脅為何，與受威脅的個體比例有多少，也能更深入思考，未來劃設鯨類保護區後要如何制訂合適的經營管理規範。

黑潮鯨豚保育研究員胡潔曦表示，分析花紋海豚中，有38%身上有出現疑似人為活動所留下的傷疤，而這些傷疤主要出現在鯨豚身體中後段的背側，包含背鰭。並以背鰭前端切口（Fc）、與身體上的線狀勒痕（Gn）為最大宗，根據文獻，這兩種傷疤成因與漁業網線纏繞或是船舶螺旋槳可能有密切關聯。

黑潮也訪問花蓮在地漁民討海經驗，花紋海豚時常被抓旗魚、曼波魚的「大目流刺網」纏繞或割傷，此類傷痕可能遍及全身，其中在背鰭和尾幹留下纏繞的痕跡尤其多，這次分析的花紋海豚中，就有36%身上有出現疑似刺網留下的傷疤。受訪漁民也曾目擊，刺網誤捕飛旋海豚、偽虎鯨、弗氏海豚與小抹香鯨屬的鯨豚，而多數遭誤捕的鯨豚最後都因無法至水面上換氣而死亡。

傷疤圖鑑的發布，黑潮表示，希望各界瞭解特定漁業活動、船舶觀光活動對鯨豚生態造成的威脅；國外也有相關研究正在努力嘗試透過閃光燈、蜂鳴器等設備避免漁法誤傷鯨豚，或是在鯨豚熱區限制船舶航行速度等方式來避免、減緩對鯨豚的威脅；和平共處達成人與環境共好的永續管理。

背鰭前緣有線狀割痕的花紋海豚。圖／黑潮海洋文教基金會
背鰭前緣有線狀割痕的花紋海豚。圖／黑潮海洋文教基金會

鯨豚 海豚 黑潮
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

守護海洋！到遠傳回收舊手機 每支捐款百元保育鯨豚

政策見效 39艘國際船舶入籍洋浦港

台版桃園浩克最新心聲曝 前後任女友發文疑意有所指

水產工廠私養綠蠵龜 負責人移送法辦、最高可罰100萬

相關新聞

桌上1根「長殼豆芽菜」平衡躺杯子中間！竟是牠吃了惡魔果實隔空神跨越

有時候真實往往比虛構還神奇。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻蝸牛施展了牠神奇的跨越之術，從一個塑膠杯移動到另一個塑膠杯，只見牠極限延展身體，整隻蝸牛身體都拉長成一條豆芽菜，驚人的畫面讓不少網友看傻。

民間出鯨豚傷疤圖鑑 籲外界重視鯨豚威脅

黑潮海洋文教基金會發布全台第一本「鯨豚傷疤圖鑑」，呼籲外界重視鯨豚威脅。黑潮經由照片辨識方法（Photo-ID）分析50...

把最愛的潔牙骨看成炸彈！鬆獅犬嚇到起飛「狂丟芭樂」全程畫面模糊飼主傻眼

是有多恐怖？一隻鬆獅犬竟然把飼主丟過來的潔牙骨誤認成炸彈，嚇到原地起飛還咬起潔牙骨用力丟出去，爆笑的模樣讓飼主超傻眼。

喵星人的鼻子超靈敏！這4種味道家裡盡量少出現 貓咪不但討厭還對牠們有害

貓咪總是喜歡在家裡東抓西抓，有時多貓家庭甚至會產生四處尿尿畫地盤；有時飼主只是稍微離開家裡一下，回來後家中像是遭到旋風侵襲般沙發被抓破、東西翻倒等慘狀發生。 有些飼主會選擇用一些刺激性的味道來使牠們不再破壞，不過這些貓咪不喜歡的味道，其實對貓咪而言是有害的物質。

路邊發現瀕死幼幼淒厲哭叫！女子不想養「愛犬竟賴在原地流淚」求媽媽收編

萬物皆有靈。一名女子帶自家狗狗出門散步，聽到遠方傳來微弱的尖叫哭聲，狗狗立刻趕往聲音所在地，結果沒想到發現一隻瀕死的小貓，無論如何狗狗就是不願意離去，待在原地想要守護這隻可憐的流浪貓，最後女子心軟就將小貓帶回家收編。

愛犬平常很健康卻突然生病倒下！獸醫曝狗狗常見的疾病「慢性腸炎」症狀

你一定有過這樣的經驗，平時身體都沒有什麼狀況，結果突如其來腸胃不適、身體虛弱。狗狗也會這樣，可能排便次數或是狀態不佳，甚至出現嘔吐的症狀。諸多症狀在短期之內就可以獲得改善，不過也有一些是屬於慢性疾病，飼主必須陪著愛犬長期抗爭。接下來將介紹什麼是慢性腸道疾病，又該如何治療與預防呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦