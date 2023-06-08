民間出鯨豚傷疤圖鑑 籲外界重視鯨豚威脅

黑潮海洋文教基金會發布全台第一本「鯨豚傷疤圖鑑」，呼籲外界重視鯨豚威脅。黑潮經由照片辨識方法（Photo-ID）分析50隻花紋海豚體表傷疤，並進一步調查出人為活動造成的傷疤類型，結果發現花蓮海域的花紋海豚身上傷疤可能與漁業活動、船舶活動或海洋廢棄物關係密切。

黑潮表示，會選擇花紋海豚（也稱瑞氏海豚）進行分析，主要是因為花紋海豚在東部海域目擊機率高，而花紋海豚出生時灰黑的體色，隨著成長中玩耍、打鬥、獵食等過程受了傷在癒合後就會變成淺色的傷疤，因此透過清楚的照片即可辨識出個體（Photo-ID）。

黑潮執行長林東良表示，藉由傷疤分析，我們能更瞭解鯨豚可能遭受到的環境威脅為何，與受威脅的個體比例有多少，也能更深入思考，未來劃設鯨類保護區後要如何制訂合適的經營管理規範。

黑潮鯨豚保育研究員胡潔曦表示，分析花紋海豚中，有38%身上有出現疑似人為活動所留下的傷疤，而這些傷疤主要出現在鯨豚身體中後段的背側，包含背鰭。並以背鰭前端切口（Fc）、與身體上的線狀勒痕（Gn）為最大宗，根據文獻，這兩種傷疤成因與漁業網線纏繞或是船舶螺旋槳可能有密切關聯。

黑潮也訪問花蓮在地漁民討海經驗，花紋海豚時常被抓旗魚、曼波魚的「大目流刺網」纏繞或割傷，此類傷痕可能遍及全身，其中在背鰭和尾幹留下纏繞的痕跡尤其多，這次分析的花紋海豚中，就有36%身上有出現疑似刺網留下的傷疤。受訪漁民也曾目擊，刺網誤捕飛旋海豚、偽虎鯨、弗氏海豚與小抹香鯨屬的鯨豚，而多數遭誤捕的鯨豚最後都因無法至水面上換氣而死亡。