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嘉大教授攜手中研院 發現深海鐮蝦新物種

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
東沙發現的鐮蝦新種Glyphocrangon obtusis。圖／海洋大學教授陳天任提供
東沙發現的鐮蝦新種Glyphocrangon obtusis。圖／海洋大學教授陳天任提供

嘉義大學生物資源學系助理教授張素菁與中研院合作，透過醫學研究常用的micro CT（微米級電腦斷層掃描造影系統）技術，清楚比較深海鐮蝦不同種類身體雕刻及紋路，在東沙、台灣各發表1種世界新種鐮蝦。東沙新種「鈍脊鐮蝦」已成功發表在國際動物分類期刊Zootaxa，台灣本島發現深海鐮蝦新物種將在國際海洋科學期刊Bulletin of Marine Science發表。

深海鐮蝦新物種，是張素菁在台灣漁船於台灣本島和東沙300至500公尺深海捕捉到漁獲中，挖掘到一些體長僅有3至5公分深海鐮蝦個體，由於鐮蝦身上雕刻十分複雜，不易進行鑑種，因此特別與中研院的小鼠中心合作。

張素菁說，位在南中國海東沙深海生物多樣性十分高，相關研究不多，除詹氏深水虱外，鐮蝦也是分布深度最深可超過6000公尺的典型深海生物。與一般蝦子不同，鐮蝦除大鉗呈鐮刀狀外，牠們甲殼既厚且堅硬，額劍和尾柄十分尖銳，當身體捲曲時，尾柄可鎖死來禦敵。

海洋生物多樣性是聯合國SDGs重點項目之一，若要取得棲息在深海處的生物樣本，難度較高且所費不貲，漁港及遠洋漁船的下雜漁獲，常是海洋生物學者以最低成本取得許多樣本的途徑之一。最近很夯的大王具足蟲就是深海世界成員之一的世界新種詹氏具足蟲（或稱詹氏深水虱）。

東沙 中研院 醫學
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