浪犬遊蕩 民眾帶棍子出門較安心

全台遊蕩的流浪犬統計近16萬隻，各地人犬衝突造成死傷車禍不斷，新竹有婦人晨運遭浪犬追逐跌倒，顱內出血不治獲國賠，浪犬衍生的人身安全風險升高，固定到河濱公園散步運動的居民說，由於浪犬成群，為避免被狗群攻擊，現在出門運動要帶根棍子比較安心。

基層動保官員坦言，浪犬統計黑數多，加上未落實結紮（TNVR）、人們餵食造成聚集，人犬衝突只會愈來愈多。

去年6月，台南學甲郭姓女騎士因路邊竄出野狗摔車，一度命危，迄今仍得請假復健。當地前里長郭炳洪說，野狗追逐像不定時炸彈，數量不減反增；政府要檢討零撲殺政策，否則沒完沒了。

台南近兩年人犬衝突通報案每年約350件，學甲、安南、七股等都是熱區。學甲4年前就有浪犬釀死亡車禍，父親犁田摔車，後座女童重摔腦部受創，昏迷近月後不治。

高雄大寮去年5月底清晨，老婦人騎車出門，因野狗衝出，婦人閃避不及重摔倒地不治。3天後，同路段又有女騎士因野狗竄出，連人帶車摔倒輕傷。高雄市議員邱于軒說，野狗造成車禍的陳情案多，除會勘道路，周邊愛媽餵養流浪狗，也得協調解決。

彰化縣流浪犬總數曾居全台之冠，近兩年流浪狗攻擊或咬人通報件數，每年約1400件；八卦山麓是熱區，139縣道沿線流浪狗聚集，每隔300~500公尺可見狗群，少則5、6隻，多則十幾隻。彰化縣警局交通隊副隊長許自強說，流浪犬各據山頭，騎士常緊張摔車，有的過彎耍帥，狗狗衝出就肇事。

去年9月，詹男騎車過彎時為閃避流浪狗，失控摔車滑向對向車道連撞3機車，幸好僅兩人輕傷。彰化市延平里長陳雯嘉說，路旁、排水溝邊都可見狗飼料，她贊成愛護浪犬，但定點餵食導致浪犬群聚，對過往人車造成危險。

新北河濱公園散步民眾多，但野狗成群逾200隻，常傳出咬人事件。4月中旬，有婦人傍晚在福和橋河濱慢跑，遭6、7隻狗圍攻，左小腿被咬出10公分傷痕。永和許先生常在河濱騎腳踏車，他說天黑後浪犬出沒，得小心被狗追，所以必須隨身帶棍子。

農委會打算在全台2176處人犬衝突熱區禁止餵養浪犬，台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，只禁餵養而無配套措施，無助於降低衝突。關懷生命協會倡議主任周瑾珊說，此問題面向多，光禁餵養無法有效解決。

台灣之心愛護動物協會表示，樂見中央提對策，但缺乏前置作業與溝通，淪為「病急亂投醫」，真正問題是執法量能不足、舉證不易，開罰也很困難。