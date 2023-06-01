憂毛孩身上跳蚤肆虐 獸醫師：飼主一定要做「這件事」

炎炎夏日來臨，許多蚊蟲、跳蚤伺機作亂，家裡有養寵物的飼主，若被叮咬不僅容易引發紅腫、搔癢難耐，嚴重還可能發燒、頭痛，可能使毛小孩及家中小孩不斷搔抓皮膚，若未能及時制止，傷口破裂反覆感染，恐引發蜂窩性組織炎，專家呼籲，飼主應每月定期幫毛小孩驅蟲，才能降低疾病發生率。

國人飼養毛小孩比例日益增長，依農委會寵物登記統計顯示，家養犬貓合計登記數量，去年底已超過222萬隻。楊動物醫院院長、獸醫師楊靜宇表示，毛小孩現在常被飼主視為家人般親密，也期待毛小孩能擁有健康的身體，才能長久相伴，因此相較過往寵物醫學以治療疾病為主，現今更著重預防，像是三餐吃飽、睡好、按時驅蟲等都是不可或缺關鍵。

飼主時常帶毛小孩外出散步，小心引來跳蚤等寄生蟲。楊靜宇說，跳蚤可於24至48小時交配、產卵，一次生下2000顆蟲卵。有數據顯示，95%寄生蟲是以肉眼難以察覺的形式遍佈家中，光靠打掃無法完全消滅，雖然寄生蟲導致的人畜共通傳染病在我國很少見，但被跳蚤叮咬而去一般診所治療的個案卻有相當多例，尤其體溫高的小朋友、孕婦都是跳蚤喜愛的體質，遭叮咬後恐頻亂抓、細菌滋生，甚至引發蜂窩性組織炎。

楊靜宇表示，許多飼主誤以為只有夏季、外出才要注意毛小孩的寄生蟲問題，但台灣處在亞熱帶氣候的地理環境，一年四季都適合寄生蟲繁殖生長，飼主仍應防範病媒傳播，像是挑選適合的驅蟲藥，需避免使用有機磷等高毒性成份的藥物，如有發現跳蚤叮咬毛孩或飼主的情況，更應加強環境清潔，防止跳蚤繼續繁衍。