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屏東海生館小編列15驚人發現 網見亮點笑翻：難怪常徵工讀生

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東海生館日前迎來年度盛事，替館內可愛呆萌的企鵝們進行全員健檢。圖／屏東海生館提供
屏東海生館日前迎來年度盛事，替館內可愛呆萌的企鵝們進行全員健檢。圖／屏東海生館提供

屏東海生館為全台規模最大的海洋生物博物館，不僅可一窺館內企鵝、白鯨等生物的可愛樣貌，海底隧道及夢幻的「海藻森林」也吸引不少旅客前來一覽海底風光。臉書粉絲專頁「屏東國立海洋生物博物館」除介紹館內活動，小編今（31）日更列舉15點觀察，搞笑內容讓網友們笑翻。

小編列舉15點驚人發現，包括：

1. 不在恆春不在墾丁，在車城

2. 來這裡大家都跨大步伐，走路都有風，因為車城風很大

3. 很遠，屏東很長一條，不是到屏東市區旁邊就到了

4. 整個館很大，可以逛到不用安排其他行程

5. 企鵝是真的很瘋，跟小孩一樣

6. 極地真的很冷

7. 巨藻缸真的很高

8. 這裡怎麼拍都好看，尤其是在大洋池跟巨藻缸，因為通常只有陰影看不到臉（誤）

9. 白鯨跟海豹很任性，想玩就玩，不想玩就不理你

10. 體驗活動超級多

11. 展示很豐富，從深到淺，從遠古到現代，從寒冷到熱帶

12. 全年無休，「海洋卡」買起來，365天都能給我嗨起來

13. 原本不好奇的不感興趣的，走出海生館那一刻都很滿足，也很累

14. 解說員和飼育員都是帥哥美女、精壯能幹，因為我們都跟海洋接觸，每個都很「潮」…濕

15. 裡面有些動物真的是工讀生扮的（不要瞎掰好嗎）

只見前三點都和海生館所在地有關，不少網友紛紛留言附和，「屏東到墾丁真的很遠」、「真的好遠，第一次帶孩子去真的是嚇到」、「遠的要命，一天逛不完」、「因為你們，才讓車城這地方出名」；大家也分享自己的遊玩心得，「我只知道巨藻那區域待久了就想躺下來，想要有個睡袋」、「還有可愛的尼莫」、「我兒子的任務：紀念品更新了沒？」、「企鵝超瘋，可愛」、「夜宿海生館真的是超級棒的體驗」、「補充：海生館的河豚很派！」。

而看到第15點，網友們則笑翻表示，「第15條誰傳的，很好笑」、「對第15點感到存疑」、「我就知道，真的有工讀生」、「最後一點要確定欸…常常看到在應徵工讀生耶」、「我就知道，小白鯨一定是工讀生打扮的」、「好想遇到工讀生」。

屏東 企鵝 工讀生
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