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【動物冷知識】咬一下讓你「極樂數小時」？香蕉蜘蛛超強毒素讓科學家也鑽研

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種蜘蛛咬到你後，不會讓你變成蜘蛛人，但可以讓男生瞬間勃起數個小時！？

今天我們一起來看看三個動物毒液的冷知識吧！




巴西流浪蜘蛛喜歡躲藏於香蕉內，又被稱為香蕉蜘蛛。

這種蜘蛛的毒液屬於神經毒，被叮咬後會產生心跳過快、心律失常、休克、急性肺水腫、抽搐等症狀，嚴重的話甚至會死亡。科學家也發現這種蜘蛛毒素中含有「PnTx2-6」，這種成分可讓男性勃起長達數小時，這種能夠「壯陽」的蜘蛛，當然是逃不出人類的手掌心！科學家正在研究此成分，希望未來可以運用在治療勃起障礙的藥物上。




一般有毒的青蛙，如箭毒蛙，會讓毒液分泌在體表，並以鮮明的色彩警告敵人「我有毒，不要亂吃！」但這類青蛙往往需要等到敵人接觸，甚至已經放進口中了才能觸發中毒條件。

格林胄蛙能夠透過頭部的骨刺，將毒液注入敵人體內，這種防禦策略是更高階、更有效的自保手段！




蜜蜂屁屁的螫針有倒鉤，攻擊敵人時會螫進敵人體內，並分泌毒液使敵人中毒，但也會因螫針卡緊敵人體內，拔出時連同內臟一起扯出來而死亡，是一種兩敗俱傷的武器。

但胡蜂屬的大黃蜂、虎頭蜂就沒有倒鉤的問題，能夠無限使用自己的螫針！胡蜂屬同時也是蜜蜂屬的天敵，胡蜂的體型也比蜜蜂大出許多，他們會找到蜜蜂的巢穴，並加以攻擊、略讀蜂巢內的資源！

以前聽過一個故事：

蜜蜂希望保家衛國，所以跟天神要了螫針作為武器，天神覺得蜜蜂不願與人類分享蜂蜜很自私，所以雖然給了蜜蜂螫針，但同時讓螫針上有倒鉤，使用後會導致自己死亡。

我就問，胡蜂呢🥲


參考連結：123

蜘蛛 中毒
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