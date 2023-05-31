快訊

拜登解凍美中關係 美國務院中國政策高官接連異動為哪樁？

輸錯密碼N次…他的蘋果iPod慘遭「封鎖10年」 解封日見驚奇1幕

丁學文專欄／招商引資在全球風起雲湧 台灣能做的還很多

女子遊泰國網紅獅子咖啡店被咬！疑店員這行為惹禍

香港01／ 亦然 YIRAN
圖為遊客到獅子咖啡店打卡，餵小獅子喝奶。圖取自 /IG@sedthidubaicafe
圖為遊客到獅子咖啡店打卡，餵小獅子喝奶。圖取自 /IG@sedthidubaicafe

圖為獅子咖啡店所飼養的小獅子。圖取自 /IG@sedthidubaicafe
圖為獅子咖啡店所飼養的小獅子。圖取自 /IG@sedthidubaicafe

前往泰國度假，除了可以感受陽光海灘的熱帶風情外，近年也開設了不少特色咖啡店，有些更以動物作招徠，不過這些看似安全的咖啡店，其實隱藏著危機！近日一位女子前往了泰國的獅子咖啡店，但期間疑因飼養員一個行為逗弄幼獅，導致事主被咬至大腿瘀傷出血！

發帖的大陸女子稱由於自己最愛的動物是獅子，當知道泰國有獅子咖啡店時，便特意前往朝聖。涉事咖啡店名為「Sedthi Dubai Café」，裝修擺設充滿異國風情，加上場內有獅子、罕見品種的貓貓，更可以親身撫摸互動，因而迅速成為了紅遍社交媒體的「打卡網紅店」。

原po表示自己當時正身處獅子咖啡店時， 觀察到小獅子一直處於有點疲憊的狀態，就算「吃飽了也要繼續被餵奶拍照」，所以在過程中，於心不忍的事主便跟飼養員說「沒關係讓牠休息休息」。不過接下來她又再發現，咖啡店為了遊客的拍照效果「反覆地喚醒和挑逗獅子」，結果小獅子開始變得煩躁。最終在原po打算離開時，小獅子撲上她的小腿咬了一口，更出現滲血的情況。

飼養員在原po被咬後趕緊把小獅子推開，為其塗上碘酒消毒，並「簡單Sorry兩句」就沒有其他處理了。原po在回國後看醫生和回報「被獅子咬」的情況，好在醫生判斷不是太嚴重，傷口表面沒有破皮，只有皮下瘀血，不需注射狂犬病疫苗。事主就提醒大家如果前往類似的咖啡店時，要隨時保持戒心，不應抱著「把牠當作一隻大貓的這種想法」。

網友看到事發的影片後，一致怒批店家利用動物賺錢的生意手法，留言表示「小獅子挺無辜，被當做賺錢工具，然後心情不好咬了你」、「貓科小時候就是要多睡覺的，這個飼養員真的是違反生物規律，頻繁叫醒小獅子」、「看起來只是在跟你玩，但殺傷力太大了」、「最可惡的還是人」，更強調咖啡店的環境根本不利於野生動物的生長和生活，不鼓勵這種風氣。

圖為遊客到獅子咖啡店打卡，逗弄小獅子。圖取自 /IG@sedthidubaicafe
圖為遊客到獅子咖啡店打卡，逗弄小獅子。圖取自 /IG@sedthidubaicafe

延伸閱讀：

內地網民笑稱「港人3寶」 可一眼分辨港人！這款鞋子一秒露餡..

內地男教去香港富人區執垃圾變賣日賺4位數！網民:大老遠來撿垃圾

文章授權轉載自《香港01》

咖啡 獅子 泰國
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

瑪娃颱風帶來海鮮自由！牡蠣沖上岸多到看不見盡頭 居民爽撿100kg生蠔嗨翻

中颱「瑪娃」雖然沒有登陸台灣卻帶來不少降雨量，同時也帶來了海鮮自由？有網友發文表示，最近受到瑪娃颱風影響，廣東汕尾的海灘上竟然被沖上了大量生蠔，密密麻麻滿地都是，當地人開心爽撿生蠔，一小時就撿了百來公斤，大喊海鮮財富自由。

女子遊泰國網紅獅子咖啡店被咬！疑店員這行為惹禍

前往泰國度假，除了可以感受陽光海灘的熱帶風情外，近年也開設了不少特色咖啡店，有些更以動物作招徠，不過這些看似安全的咖啡店，其實隱藏著危機！近日一位女子前往了泰國的獅子咖啡店，但期間疑因飼養員一個行為逗弄幼獅，導致事主被咬至大腿瘀傷出血！

家裡突多出「方形貓毛地墊」！液體照吸30萬讚主人傻眼：時空扭曲了？

貓咪真的是液體～日本一隻身材圓潤的乳牛貓某天趴在家裡地板，意外被主人捕捉到變成「正方形地墊」的奇怪景象，讓主人看了不只一次笑說彷彿時空都被扭曲了，一張照片吸引將近30萬個讚。

白汪獨自出門從此消失 飼主調監視器「驚見牠頻頻回頭」發現真相當場淚崩

毛孩的懂事往往令人心疼。一名網友發現自家狗狗日前突然自己跑出門，離開家的時候還在遠處不斷回頭看著家門口，接著便慢慢走著離去，等到回家的時候怎樣都找不到狗狗，調出監視器一看才發現狗狗已經離家，找到牠的時候已經成了冰冷的遺體。

她躺沙發休息慘被胖柴「狠踹2腳」痛到送急診！醫檢查後傻了：狗救你一命

毛小孩不經意的動作有時能救人一命。一名家裡養柴犬的女子表示，日前她在休息的時候突然被自家胖柴犬狠踹兩腳，痛到她直不起腰來當場送醫，結果沒想到檢查發現狗狗竟然把她輸尿管裡面的結石踹出來了，這讓她當場哭笑不得。

遊蕩犬傷害野生動物 林務局不忍了：熱區移置刻不容緩

農委會將在今年針對全台9個熱區，啟動遊蕩犬隻移置試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾以及人犬衝突；但動保團體有意見，昨在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦