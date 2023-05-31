專家：國家公園、棲地 應移除浪犬

當動保與野保衝突，該如何解決？野生動物專家認為，流浪犬在野外健康不佳，未必是動物福利，高敏感地區如國家公園等，仍應移除流浪犬。流浪犬組織認為，絕育、野放應落實，農委會也要進行寵物飼養調查，否則野放會成為大災難。

特生中心野生動物急救站表示，流浪犬是人類棄養造成的，很難靠結紮達成減量，飼主應善盡責任，不棄養、絕育、植入晶片等，有效控管才能降低衝突。

清華大學助理教授顏士清說，零安樂死政策上路後，收容所飽和困境，「絕育是必要的，但回置原地，浪犬只會受苦，狗群聚集也對人造成威脅」。

他認為，根本之道應加強飼主責任不放養，餵食流浪動物的人應相對負起對飼主責任；高敏感地區如國家公園、石虎或穿山甲等棲地，應移除流浪動物不回置，並禁止餵食，防止新犬移入。

台灣石虎保育協會理事李璟泓發現，流浪狗已深入山區，成群結隊不怕人，他到南投信義鄉調查，還曾遭流浪狗攻擊咬傷，「如果是幼童或長者躲得過嗎？」

彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會總幹事許議仁說，人類棄養才是流浪動物源源不絕主因；目前流浪狗捕捉絕育後，原則上採原地野放，如果沒絕育就野放，等於遍地開花，甚至愈來愈多。