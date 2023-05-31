野生動物犬傷案激增 穿山甲案例增10倍最慘

成群結隊的流浪犬隻在鄉間造成環境髒亂，追車，咬壞農民設施、傷害農作物等情況屢見不鮮，更遑論野生動物遭遊蕩犬攻擊，包括貓、穿山甲、山羌、石虎等，都面臨浪犬傷、犬殺威脅。農漁民直言「未經他人苦，莫勸他人善」，流浪犬真的造成地方很大困擾。

農委會特生中心和林務局統計，因犬攻擊致傷的野生動物數量近年激增，從二○一九至去年，總計已達二七四隻，其中有一二八隻穿山甲、四十一隻台灣山羌。農委會特生中心野生動物急救站表示，瀕臨絕種的穿山甲棲息在低海拔丘陵，與人類活動領域重疊，最常受野狗攻擊，近十年來，穿山甲遭受流浪狗攻擊有一四五隻，數量是過去十倍以上。

此外，因石虎與遊蕩犬的共域比率高達九成，石虎遭受犬傷、犬殺的個案也增加，野外遊蕩犬對全台僅剩五百多隻的石虎已造成極大生態威脅。

學者表示，當流浪狗族群達一定數量，與野生動物競爭自然空間、資源，物種豐富度就會降低。

野外遊蕩犬也造成人犬衝突。嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，光是二○二一年，當年度地區動保專線通報二○五二件（不含噪音）中，追車、無主犬咬人就有一○四六件，占比高達五成一；去年通報更多，總計二九五四件中，其中追車、無主犬咬人有一二八七件，甚至有村莊抱怨，鄉下地方，流浪犬比人還多，一線獸醫也疲於奔命。