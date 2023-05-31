農委會移置浪犬 遭控「假移除真撲殺」

零撲殺政策執行六年，不僅浪犬收容爆滿，遊蕩犬隻也愈來愈多，屢傳出人犬衝突，為此，農委會計畫從六月起，針對全台九個野生動物生態敏感區，啟動遊蕩犬隻移置試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾。動保團體不滿、憂心農委會是「假移除真撲殺」，昨赴凱道抗議，強調野生動物、遊蕩犬貓生活在這片土地都該被尊重。

對此，農委會主委陳吉仲強調，除精準捕捉、絕育、打狂犬病預防針，會找到更合適、公私協力的收容地方，沒有所謂撲殺，請動保團體放心。

農委會畜牧處副處長江文全說，食源愈充足，愈容易群聚，不論是對野生動物、或人犬衝突都會更明顯，若要餵食，就要帶回家飼養、落實飼主責任，不能只是感性訴求給遊蕩犬隻一口飯吃，但造成的衝突等其他責任都不願意面對。

截至今年四月，全台各地收容中心都呈現爆滿狀態，各公立收容所最大流浪犬（未含貓）收容量能為八三九二隻，但在養量達八五四七隻，造成地方政府沉重負擔。農委會推估，去年全國遊蕩犬近十六萬隻，較二○二○年的十五點五萬餘隻，又增百分之二點四六。

農委會規畫六月起，針對全台九個野生動物生態敏感區，啟動遊蕩犬隻移置試辦計畫，包括在南投、苗栗等保育類動物棲地試辦，人道捕捉該區域的遊蕩犬後啟動收容。

不過此舉引發動保團體不滿，數百動保人士昨上凱道，指陳吉仲日前與野保團體座談時，提出「獵人大隊」要撲殺流浪犬，質疑農委會是打算「假移除真撲殺」。

動團：浪犬也是受害者

社團法人宜蘭浪孩協會理事長黃冠豪表示，有人犬衝突或鄉村地區，會盡量進行流浪犬的ＴＮＲ（捕捉、絕育、釋放），若特定地區真的不行，也可請求協助安置，都會比撲殺好很多。愛媽廖女士表示，棄養等於虐待謀殺，流浪犬也是受害者，農委會應該嚴懲棄養。