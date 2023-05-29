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即時短評／動物保育員都難溫飽 中央想提升動物福利淪口號

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐，此為非洲動物區非洲象。記者黃義書／攝影
台北市立動物園保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐，此為非洲動物區非洲象。記者黃義書／攝影

桃園東非狒狒之死引發關注，但當中央口口聲聲說要檢討之際，同一時間又將地方為保育員力爭的加薪訴求打回票，且地方政府的野生保育承辦人，平均每人每年要救傷280隻動物，兩種公務員映照台灣保育人員的不堪處境，照顧動物的人都上演血淚悲歌，想提升動物福利更是難如登天。

動保意識逐漸抬頭，動物園不再只是讓遊客參觀動物，更肩負娛樂、教育、研究、保育任務，仰賴全台上百名保育員，來自畜牧系、動物科技學系、森林暨自然資源學系等，不乏碩士學歷，運用專業照料之外，變身木工為二趾樹獺組裝巢穴、化身美髮師幫羊駝剪毛髮，就連潛水、清水池等體力活都是家常便飯。

主計總處5月10日才公布，今年1月至3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5286元，年增2.41%，但動物園匯集各路好手，卻直到退休，都領不到4萬元，危險加給30年凍漲，坐實「什麼都漲，就是薪水不漲」。

台北市立動物園每年吸引300萬人次國內外遊客，的確屢屢讓國際看見台灣，但諷刺的是，低薪也是「世界聞名」，連新加坡動物園都來挖角，新加坡動物園針對不同動物種類的照養風險不同，發的加給也不同，甚至薪資由人資或部門主管個別協商，不像我國到退休都領不到4萬元，換取的待遇不成比例，當然留不住人才。

走出動物園外，照顧野生動物的公務員處境也堪憐，地方政府近3年救傷的野生動物約2.3萬隻、蜂5.3萬千窩、蛇3.7萬隻，但全國執行人力僅有82人，血汗工作嚇跑許多專業背景人才，不少承辦人對野生動物一隻半解，東非狒狒遭誤殺，就是長期不重視保育人員的後果。

蔡英文總統曾對勞工所說「你們要自立自強阿！」，台灣保育員聽來更是無情譏諷，動物園工會何嘗沒有連年抗爭？中央卻超過30年視而不見，台北市立動物園的地位堪比國家動物園，如今想「自立自強」，為上百名戰功彪炳的無名英雄加薪，何時能得到回音？

動物園 薪資 新加坡
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