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影／夢幻保育員成血汗勞工 北市動物園首次申請加薪卻被拒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2021年，亞洲象「友愷」身體不適，獸醫師先為牠打微量鎮定劑，再由保育員一邊安撫其情緒。圖／台北市立動物園提供
2021年，亞洲象「友愷」身體不適，獸醫師先為牠打微量鎮定劑，再由保育員一邊安撫其情緒。圖／台北市立動物園提供

公立動物園保育員有機會照顧全世界最瀕危動物，看似光鮮亮麗也隱含照養風險，卻月領3萬多元到退休、危險職務加給超過30年未調，讓夢幻保育員成血汗勞工，台北市立動物園去年12月首度向中央爭取「加薪」，諷刺的是今年3月狒狒之死在全台延燒之際，動物園終於等到回覆，卻被中央無情退回。

北市動物園占地165公頃，現有8個戶外園區與6個室內主題館，園區大小事由公務人員、教育人員、職工、駐衛警等306位員工各司其職。

高達346個物種、2275隻動物，全仰賴大量人力與精力投入照養，但保育員職稱其實是「技工」或「工友」，領中央統一薪餉，上限3萬5770元，動物園的技工多了危險職務加給，採分級制1800、2200、2500元，即便頂著碩士學位或做到65歲退休，薪水卻都是入行5年就到頂。

同是政府單位的技工卻「同酬不同工」，有保育員餵駱駝遭咬頸動脈，住院二年、鬼門關前走一遭，有人被虎頭蜂螫到過敏，脖子腫脹不能呼吸，或遇山羌衝上來畫傷腿濺血，身受「羌傷」大有人在，更別說看不見的人畜共通疾病，如排泄物藏有鉤端螺旋體、弓漿蟲等危機。

動物園發言人曹先紹直言，這些照養細緻度、工作量與風險等，都比30多年前高，當時訂定危險職務加給的版本早已過時，「如果教育部或相關學者想知道危不危險，可以組一團來現場走一圈。」

曹先紹指出，有些人為了理想和圓夢進來，保育員愈來愈年輕化、學歷水平上升，但3萬多元收入在台北生活大不易，多數人願意續待，不只熱愛動物，也因北市動物園扮演準國家動物園的角色、能參與國際重要計畫等價值，可為履歷「鍍金」，也就沒有過度計較薪資

動物園123名保育員中，64名男性、59位女性，百人具有大學及碩士學歷，最年輕23歲，67人不到40歲，占總人數5成4，整體平均為40歲。有人不到20歲入行，一做就是一輩子，最資深已經65歲，仍領不到4萬元。

薪資牽涉民生、職涯發展，不少保育員表現優異，後來選擇出國進修攻碩士、讀博士，甚至被新加坡動物園以高薪挖角，也有人意志消磨殆盡、熱情不再，迫於低薪現實而離開。動物園統計，近3年來平均每年2人退休、5人離職。

動物園2015年曾提案調整危險職務加給，當時府內意見多元，仍處內部研商，最後不了了之。動物園企業工會去年6月曾向市府陳情「加薪」，盼薪資結構合理調整。曹先紹說，希望在保育員的熱情還沒退散前，為其爭取福利，北市府完全支持。

園方決定「自立自強」，去年12月建議中央修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」，提升至3000到5500元不等，以及參考環保局清潔人員獎金，新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，依員工績效獎勵3500元，今年3月遭行政院人事行政總處退回。

人事總處回文指出，現行危險職務加給表是行政院1990年7月20日核定，尚不宜調整幅度計算，也要求說明各級距調幅依據、提供其他公立動物園（鳥園）照養動物致傷等資料。保育獎金恐與危險職務加給重複支給，也可能使高雄市與新竹市立動物園、國立自然博物館鳳凰谷鳥園要求比照辦理。

動物園長諶亦聰表示，危險職務加給草案5月24日已送教育局，希望7月可報教育部，至於保育獎金草案估9月送教局。此涉及中央銓敘和薪水發放，北市府無法決定，盼中央正視保育員困境、給保障，讓動物與生態獲得更佳照顧。

保育員準備適宜且足量的食物，以維持動物的健康、生長與繁殖所需。圖／台北市立動物園提供
保育員準備適宜且足量的食物，以維持動物的健康、生長與繁殖所需。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園非洲動物區保育員的工作日常如打掃欄舍、餵食非洲象。記者黃義書／攝影
台北市立動物園非洲動物區保育員的工作日常如打掃欄舍、餵食非洲象。記者黃義書／攝影
台北市立動物園保育員高達346個物種、2275隻動物，全仰賴大量人力與精力投入照養。記者黃義書／攝影
台北市立動物園保育員高達346個物種、2275隻動物，全仰賴大量人力與精力投入照養。記者黃義書／攝影
保育員林靜宜曾分享，想成為保育員，除了不怕髒臭蟲、能接受抓痕瘀傷和全身痠痛，還要不斷學習進步、充實自我。圖／台北市立動物園提供
保育員林靜宜曾分享，想成為保育員，除了不怕髒臭蟲、能接受抓痕瘀傷和全身痠痛，還要不斷學習進步、充實自我。圖／台北市立動物園提供
雙蜂駱駝「煙雨」11年前出生時，前肢剪刀腳無法站立，在照養團隊多年細心照料下健康成長，今年3月重返「娘家」非洲動物區。圖／台北市立動物園提供
雙蜂駱駝「煙雨」11年前出生時，前肢剪刀腳無法站立，在照養團隊多年細心照料下健康成長，今年3月重返「娘家」非洲動物區。圖／台北市立動物園提供
動物園保育員有機會照顧全世界最瀕危動物，看似光鮮亮麗也隱含照養風險。記者黃義書／攝影
動物園保育員有機會照顧全世界最瀕危動物，看似光鮮亮麗也隱含照養風險。記者黃義書／攝影
頂著大太陽，台北市立動物園保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐，此為非洲動物區非洲象。記者黃義書／攝影
頂著大太陽，台北市立動物園保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐，此為非洲動物區非洲象。記者黃義書／攝影
台北市立動物園企業工會去年曾在北市府大門要求「加薪」。本報系資料照。
台北市立動物園企業工會去年曾在北市府大門要求「加薪」。本報系資料照。
動物園123名保育員中，整體平均為40歲，有人不到20歲入行，一做就是一輩子，最資深已經65歲，仍領不到4萬元。記者黃義書／攝影
動物園123名保育員中，整體平均為40歲，有人不到20歲入行，一做就是一輩子，最資深已經65歲，仍領不到4萬元。記者黃義書／攝影

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