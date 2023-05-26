影／潮境海底攝影直擊珍貴畫面 海扇是海龜抓癢的最愛

國立海洋科技博物館在「潮境保育區」設置的海底水下攝影機，近期拍到一大一小的海龜，把頭靠在海扇上磨蹭，看起來就像在抓癢一般畫面，十分珍貴有趣。這些生物習性與難得的畫面，透過無人干擾的海底攝影機，盡入眼簾。

海底水下攝影機已設置第三年，3年期間記錄有許多豐富的環境與生態資料，如野生章魚哥藍蛸、萊氏擬烏賊產卵、燕尾光鰓雀鯛求偶、海龜家族的玩耍嬉戲、海底沙塵暴等豐富的影像。透過自動化與遠端觀測和長期蒐集水文等資料，也將潮境保育區之聲音、影像和溫度即時記錄並做後續分析研究，留下珍貴紀錄。

去年拍到18頭海龜出現在潮境保育區海灣，近期也在清晨發現各有一大一小的海龜再次出現在水下攝影機的鏡頭前，這是今年首次出現海龜的2次紀錄，海龜模樣相當可愛，把頭靠在海扇上蹭，看起來就像在抓癢一般，畫面十分有趣。

海科館解釋，因為海龜身上及殼上經常會長一些海藻、藤壺，甚至是搭便車的印魚，海龜在長途洄游旅行時容易被這些生物附著。如果在礁區，海龜可以透過磨蹭礁石的方式來去除身上的附著物，但是在茫茫大海洄游時就只好忍耐，等到達礁區再想辦法處理。

海科館研判，潮境很可能是海龜從大洋洄游回到近岸的入口站，就像國際旅客入境的地方。通常少量附著對海龜沒有影響，海龜自己會想辦法把身上的附著物去除，但如果大量附著通常代表海龜已經不健康了，所以適時適地除去身上的附著物對海龜而言是重要的。

海科館長陳素芬指出，海底攝影機在架設與長期維運具有相當的難度與許多需克服的因素，包括擇選最適地點、天候的影響、水下施工的危險、儀器生物附著的影響與盡量不干擾生物等。