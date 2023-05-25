不要白跑一趟了 台北市立動物園6月休園10天

台北市立動物園今天公布，從6月12日至21日不對外開放，提醒民眾不要撲空，園內將進行內部整修與施工，並針對園內工作人員教育訓練，提升照顧動物及民眾遊園品質。

過往動物園每年僅除夕休園，自2019年起增加不對外開放的時間，在這之前，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的周一輪流休館，全年營運的狀況下，若遇到相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，分區方式進行，但這樣易使工期與費用增加，對動物干擾也會拉長。

不對外開放這10天，動物園將補強動物的照養環境、建物外觀與遊客休憩設施清洗、樹木防颱修剪、排水溝清淤、遊客參觀道路柏油銑鋪及木棧道修護等工作。同時針對重點施工區域的動物安排暫時離開需要整修的空間，減少動物因施工受到的緊迫。

動物園表示，這幾天也會針對工作人員規劃教育訓練課程，透過一系列計畫，完成整體環境檢測與設施保養，期望能透過各方面的精進來提升動物福祉及加強服務品質。