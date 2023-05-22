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又見動物脫逃 竹縣崁頭溪 民眾驚見水豚君

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋 ／新竹報導
昨有民眾在新豐鄉崁頭溪發現，竟有一隻像狗又像豬的不明龐大生物遊蕩，嚇得趕緊通報。圖／流浪動物珍愛協會提供
昨有民眾在新豐鄉崁頭溪發現，竟有一隻像狗又像豬的不明龐大生物遊蕩，嚇得趕緊通報。圖／流浪動物珍愛協會提供

新竹縣路邊竟出現「水豚君」！昨有民眾在新豐鄉崁頭溪發現，竟有一隻像狗又像的不明龐大生物在溪底游泳，嚇得立即通報1999前來誘捕，竹縣農業處與流浪動物珍愛協會到場才發現原來是水豚，經一番纏鬥，終於用捕獸網抓捕成功，不少圍觀民眾嘖嘖稱奇「真的好大」。

流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富指出，脫逃的是一對水豚夫婦，大約1、2周前從民眾自宅跑出，進入崁頭溪流域生活，昨天抓到的母水豚體型巨大，重約30公斤，飼主稱「公的體型更大」，由於水豚會咬人，截至昨晚仍「在逃」，民眾發現時勿擅自誘捕。

「怎麼可能有水豚，應該是大老鼠吧！」黃宣富說，第一時間他還以為民眾搞錯，沒想到看到民眾拍攝到的照片，才驚見真的是水豚，立即出動誘捕；附近農民也表示，前幾天就有看到像狗又像豬的生物走在田埂，那時候不知道是什麼動物，還特地用手機拍下來。

昨天誘捕時，因水豚警覺性高，有人接近就潛入水中，讓人找不到位置，甚至水豚在陸地奔跑速度也和騎腳踏車差不多，增添難度，直到有民眾發現牠在水裡，才用捕獸網抓捕成功。

新豐鄉瑞興村長李兆恩指出，這對水豚是飼主從國外進口，1隻要價20萬元，5月8日離家出走失蹤。竹縣動物保護防疫所說，將了解水豚是否為脫逃或遭飼主棄養，依動物保護法處理，同時也會警告飼主加強防護相關措施。

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