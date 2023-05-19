動物園保育新紀錄 雙峰駱駝「煙雨」睽違10年回歸群體

台北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」11年前出生時，前肢剪刀腳無法站立，在照養團隊多年細心照料下健康成長，今年3月重返「娘家」非洲動物區，目前還在適應與家族成員的群體生活。動物園表示，牠的回歸是動物園保育工作重要的成功案例，群體生活對其自然行為發展和心理健康至關重要。

雙峰駱駝「煙雨」2012年5月10日早上8點25分出生，當時一直到11點仍無法站立。經獸醫師檢查發現前肢交叉（剪刀腳），照養團隊審慎評估，決定安排牠住進動物醫療中心並採人工哺育，保育員及專責獸醫師就近照顧，滿周歲後長大許多，此處活動空間明顯不足。

動物園長諶亦聰表示，「煙雨」出生時無法站立吸吮母乳，少了媽媽初乳中的抗體保護，抵抗力較差，加上獸醫師每天要為其前肢復健，雙峰駱駝位在非洲動物區的場地操作不便，因此決定讓牠搬到空間充裕的兒童動物區戶外活動場獨居，與羊駝比鄰而居，也在保育員及獸醫師悉心照料下成長茁壯。

雙峰駱駝是社群性動物，10歲「煙雨」獨自在兒童動物區偶有羊駝相伴，畢竟不是雙峰駱駝同種家族，照養團隊今年初基於動物福祉等專業考量，決定讓牠與家人團聚。經過訓練、箱籠製作、吊車搬運等程序，「煙雨」3月15日重返「娘家」非洲動物區。

「煙雨」對陌生環境不習慣，一開始在媽媽和其他家族成員帶領下，只敢在壕溝或室內活動，保育員不斷地嘗試和努力引導，牠5月11日終於願意走到戶外活動場探索新環境，目前與媽媽、其他個體輪流使用非洲動物區空間。

動物園表示，「煙雨」的回歸是動物園保育工作重要的成功案例，也展現園方對動物福祉的承諾，透過專業照護和努力，讓牠有機會重新融入雙峰駱駝社群，學習且適應雙峰駱駝的習性和行為模式。照養團隊持續密切關注其適應過程，提供必要支援和照料，確保順利融入社群生活。