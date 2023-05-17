【動物冷知識】無害寄居蟹突伸「超長觸手」 路過小魚秒被塞入暗黑大洞

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？滿身刺看似防禦點滿的海膽，還是需要靠貝殼、石頭等海底小物來偽裝自己，避免遭到攻擊唷！

今天我們一起來看看3個動物界偽裝高手吧！









科學家在研究海膽覆蓋行為，發現越大的海膽覆蓋行為就越少。雖然覆蓋物體能夠讓海膽偽裝隱身於海底，但偽裝的負擔也限制了他們移動速度，反而不利於逃跑。

下面就是一隻拿易開罐作為偽裝的海膽：

Feeling like this purple sea urchin today. Also, happy one year anniversary to this photo and the most surreal covering material I've seen an urchin use so far. pic.twitter.com/wZGyqRIvTf — P O B 💚 (@Kelporama) 2021年7月6日









關公蟹因為背部紋路很像關公的原因而得名。









烏賊、章魚、魷魚等軟體動物都是偽裝高手，能夠利用身體快速的顏色變化與模仿其他生物、非生物的模樣，在大海中橫行無阻！

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