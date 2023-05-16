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民眾修排油煙機…竟清出一窩貓頭鷹
春夏正值動物繁殖季，新北市八里區謝姓民眾日前在家中修理排油煙機，卻清出一窩貓頭鷹。新北動保處救援帶回1隻成鳥及4隻雛鳥的領角鴞，原想在民眾住家頂樓架巢箱，勘查後發現地勢過於垂直，就在附近3米高樹上架設，方便育雛。
領角鴞是台灣最常見的貓頭鷹，長約23至25公分，是小型夜行性猛禽，以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，多棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中。領角鴞適應力強，在果園、檳榔園都有繁殖紀錄，甚至於在市區內樹木較多的公園、校園都曾出現。
謝姓民眾說，去年就曾有貓頭鷹進駐抽油煙機排煙管，幾天就不見了，當時不以為意，但今年貓頭鷹再次飛回，待的時間更長，後來排煙口破裂不斷掉落灰塵等髒汙，修理時才發現貓頭鷹竟在裡面築巢。
新北市動保處說，每年4至8月是許多鳥類繁殖與育雛學飛的高峰季，本案原想在民眾住家頂樓架設巢箱，勘查後發現地勢太垂直，為避免幼鳥離巢練飛時不慎摔落，決定在附近3米高樹上架設，並封閉原來鳥巢出入口，以防親鳥再返回築巢。
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