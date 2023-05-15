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北市動物園小爪水獺寶寶亮相 活潑好動呆萌吸睛

中央社／ 台北15日電

台北市動物園「史達奇」和「蜜香」小爪水獺夫婦的4隻寶寶穩定成長，正學習採食固體食物及加強游泳技巧，一家6口正式在溫帶動物區亮相，將會逐漸拉長在戶外活動場的時間。

北市動物園今天發布新聞稿指出，2019年底協助收容被查緝走私的小爪水獺，當時幾隻嗷嗷待哺的小爪水獺還未開眼，經過保育員人工哺育，其中一隻雌性個體「蜜香」，2022年底與一隻由新加坡動物園交換來台的雄性個體「史達奇」配對成家。

動物園表示，這對夫婦順利在今年初生下了4隻健康寶寶，照養團隊評估寶寶成長狀況穩定後，在4月12日讓牠們全家一起搬遷到溫帶動物區，經過一整個月的適應後，「史達奇」家族的6名成員正式與遊客見面。

動物園說，小爪水獺寶寶會跟著爸媽學習游泳技巧及採食固體食物，在進入戶外活動場測試期間，4個小小身影在岸上飛快跑來跑去，靈活地追隨著爸媽的腳步，遊客都被可愛、吵雜又忙碌的小爪水獺一家所吸引。

動物園表示，接下來保育員會逐漸拉長小爪水獺家族在戶外活動場的時間，提醒遊客拜訪小爪水獺家族時保持輕聲細語，才不會驚擾到「蜜香」和「史達奇」育幼。

動物園長諶亦聰表示，亞洲小爪水獺（Aonyxcinerea）原生地分布在東南亞，包含孟加拉、印度及中國一帶的濕地、灌木叢、森林、潮間帶等，被列為國際自然保育聯盟IUCN紅皮書易危物種，也由於牠們呆萌的模樣與國際寵物市場間被炒作提高的需求度，使野生族群在原棲地面臨被獵捕的危機更加嚴重。

動物園再次呼籲，小爪水獺雖然可愛，但終歸是野生動物，有著與生俱來的野性本能，並不適合被當作寵物飼養，國際間已透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為，請民眾千萬不要私自飼養保育類野生動物，以免觸法受罰。

小爪水獺 動物園
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