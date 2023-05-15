抽油煙機清出1大4小貓頭鷹 新北動保處助築新巢

新北市動保處表示，日前接獲通報，民眾在6樓家中清理抽油煙機時竟清出1大4小貓頭鷹。經派員到場救援後發現為領角鴞，已在附近樹上架設貓頭鷹巢箱，方便貓頭鷹育雛。

動保處今天發布新聞稿指出，家住八里區的謝姓民眾通報，家中抽油煙機排煙口破損，不斷掉落灰塵髒物，清理時發現貓頭鷹竟在裡面築巢，共清出1隻成鳥及4隻雛鳥，為避免貓頭鷹失去家園，立即通報動保處尋求協助安置。

獲報後派員到場救援，動保處表示，確認為領角鴞，牠是一種小型夜行性猛禽，是台灣較常見的貓頭鷹，牠以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食。棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，是台灣海拔分布最低且生活環境最接近人類的鴟鴞科鳥類，是典型的鄉土鳥種。

動保處指出，領角鴞適應力強，在果園、檳榔園都有繁殖紀錄，甚至於在市區內樹木較多的公園、校園都有出現紀錄，築巢在樹洞裡，每次產3至5個蛋。

經評估後，動保處表示，日前已於謝姓民眾住家附近的樹上架設貓頭鷹巢箱，方便貓頭鷹育雛，同時建議住戶將原來鳥巢出入口封閉，以防親鳥再度回去利用築巢。

動保處指出，4月至8月是許多鳥類繁殖與育雛學飛的高峰季，往年這段期間接獲雛鳥落巢救援通報最多，民眾伸援前先「停、看、聽」，尤其「聽」是否有親鳥在附近鳴叫呼喚，切勿第一時間帶離幼雛鳥，讓幼雛鳥在親鳥照顧下更有機會在野外生存。

目前正值動物繁殖季節，動保處表示，民眾若獵捕一般類的哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，涉違反野生動物保育法規定，依法最高可裁罰新台幣30萬元罰鍰。