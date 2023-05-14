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野保空手搏命 動物悲歌恐難止

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
今年三月脫逃的東非狒狒圍捕過程中遭射殺，引發爭議。包含桃園在內，有九個縣市政府都只有一個人承辦野生動物保育業務，野生動物保育業務人力配比失衡。本報資料照片
今年三月脫逃的東非狒狒圍捕過程中遭射殺，引發爭議。包含桃園在內，有九個縣市政府都只有一個人承辦野生動物保育業務，野生動物保育業務人力配比失衡。本報資料照片

幾聲槍響，結束了六福村狒狒的逃亡生涯，也畫下牠生命的句點。人們氣憤一連串的管理、應變失誤，釀成這樁悲劇，卻沒看到背後更不堪的現實，原來各縣市承辦野生動物保育業務人手很少，卻要面對多不勝數的野生動物，不但對牠們很陌生，更缺乏後援，狒狒、黑熊等野生動物悲歌難止息，其來有自。

桃園三月發生狒狒逃亡遭槍殺事件，對鏡頭笑著比ＹＡ的官員下台，農業局野生動物保育的承辦人被法辦，事後的檢討聲浪看似平息，野保業務的窘境卻依舊無解。以狒狒事件為例，桃園承辦野保業務者只有一人，專長也與業務毫無關聯。

農委會林務局統計，近三年來地方政府每年處理野生動物救傷約二萬三千隻、蜂五萬三千窩、蛇三萬七千隻，但全國執行野保業務人力約八十二人，換算平均每名承辦人一年要救傷二百八十隻野生動物，其中九縣市僅一名承辦人，雙北等五縣市用的是約僱及臨時人員，中央補助地方的經費，今年還比去年少一千多萬元。

有承辦人表示，他們還要兼辦其他業務，且目前各縣市的野保專職人員較少野生動物專業背景，多為農藝、林業、畜牧等其他職系類科人員兼任，不少承辦人對野生動物一知半解，每天光是抓猴、救鳥就疲於奔命，遑論阻止黑熊被殺、防止動物落跑。

林務局坦言，野生動物保育業務包羅萬象，包含救傷收容、違法查緝鑑識、活體及產製品輸出入審核、危害防治、捕蜂捉蛇等工作，地方人力、經費、專業不足狀況益發顯著，許多地方政府連正式編制人員都沒有，人員更迭頻繁，顯示野保業務不被重視，遇到問題難免有無法處理的窘境。

自嘲是嚇到逃走的前野保業務承辦人Johnny說，他是森林系畢業，當時地方只有他一名承辦人，什麼都不懂，要抓猴、捕蛇，空手跟各種野生動物搏命，民間的獸醫則忙著照顧寵物等經濟動物，無法支援，他曾設法去借麻醉藥吹箭制服動物，如今回想起來，沒經驗、沒工具、沒人教正確的應變作為，整個執行過程問題不斷，「桃園狒狒事件說明了這一切」。

狒狒 捕蜂捉蛇 桃園
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