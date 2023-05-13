來不及長大 小石虎慘遭動物咬死

南投市一隻失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，送往動物急救站處理，獸醫檢查小石虎頸部傷口大量流血，認應傷到頸靜脈，傷口符合遭動物攻擊，但因為傷勢嚴重，讓這隻840克重的公石虎，來不及長大就夭折。

保育團體「阿虎團隊」統計，2019年迄今死於犬殺的石虎計有19件，其中有5隻為研究人員的追蹤個體。最新公布台灣有18萬遊蕩犬，遊蕩貓難以估計，石虎遭犬殺不如路殺案例容易被發現，但可以推斷遊蕩犬貓造成石虎的死傷可能被低估，且疾病傳播更讓石虎生存處境雪上加霜。

阿虎團隊表示，前晚6點半，南投縣府接獲民眾通報，在南投市發現受傷小石虎，縣府農業處立即前往處理，在19時21分完成救援，但小石虎已無呼吸。

晚間接近8點，阿虎團隊和獸醫在特生中心野生動物急救站等到個體送來，發現小石虎已經死亡，且頸部有一明顯傷口；詢問後才知道，縣府人員前往救援時，小石虎仍有活動能力且移動一小段距離，緊接有一遊蕩貓靠近小石虎後，小石虎就一動也不動了，但由於天色已黑視線不佳，縣府人員無法判斷當下發生情形。

阿虎團隊表示，這是今年度的第3隻失親小石虎通報，相較於前2隻，這隻小石虎健康狀況最良好，但不知小石虎失親原因為何？阿虎團隊表示，這樣的案例出現，都是對石虎保育發出警訊，石虎的生存威脅是否能一一解除，需要大家共同努力。