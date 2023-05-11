野生動物救援「抱緊」恐緊迫致死 專家示範正確做法

爬山巧遇受傷的野生動物，絕對不要「抱緊」處理。「玉山國家公園」臉書粉專今天表示，遇到受傷動物，請盡速聯絡相關單位。為避免救治運送的過程導致動物緊迫致死，應先用厚重衣物或黑布蓋住動物頭部，並將動物安置在適當的容器之中；如果缺乏這些物件，協助維持現場安全，直到救援抵達。

玉山國家公園管理處說，塔塔加遊客中心4月及5月各接獲2起野生動物遭撞傷的案例；4月初是藍腹鷴公鳥、近日則是一隻後腿遭撞斷的茸角公羌。都是被善心人士發現，但救助的方法都是直接環抱或放在機車腳墊下。

玉管處說，許多生物如雉科鳥類及草食獸等，都是個性極為緊張的物種，若沒有用衣物遮住頭部，光是救治運送的過程就可能讓牠們緊迫致死。

玉管處感謝民眾熱心救援，但處理動物時，首先要注意人身安全，野生動物都有潛在攻擊與疾病傳染的危險，其次要避免受傷動物再次傷害，所以安定牠們時，是須要用厚重衣物或黑布蓋住動物頭部，並將動物安置在適當的容器之中；例如鳥類用紙箱、哺乳類用動物提籠或整理箱等，以穩定動物的身心。

玉管處說，如果缺乏上述物件，請逕行通報相關單位；並協助維持現場安全，直到救援抵達。野生動物救援需要接受訓練及相關經驗，請遊客提供正確地點的通報，盡量不要徒手接觸。

不只市區「行人地獄」，山區也要留意野生動物「過馬路」。玉管處說，近期是許多生物的繁殖高峰期，黑長尾雉母雉育雛期間多次在新中橫沿線被目擊，由於羽毛如「大地的顏色」，像一顆石頭，容易被忽略。另外，藍腹鷴雖生性害羞，也可能在公路出沒。請遊客小心，放慢車行。

塔塔加地區獼猴被餵食的問題依然存在，玉管處說，狂犬病、猴子B病毒等為重大人畜共通傳染病，狂犬病流行於鼬獾、白鼻心、黃喉貂等野生動物，獼猴B病毒在台灣獼猴也檢測出陽性案例。野地活動請減少接觸、不餵食野生動物。