全台遊蕩犬18萬隻 擬每年移除8成

哈囉大家好，我是帽帽！ 之前的動物冷知識有跟大家提過一種動物學名的命名法，叫做重複命名法，是指在動物或植物的學名中，物種的種名（species name）和屬名（genus name）相同，這樣的命名方式稱為「同名二名法」（tautonym）。 今天就來跟大家分享三個有趣的動物命名法！

2023-05-10 16:54