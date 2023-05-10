【動物冷知識】不會放電也叫皮卡皮卡！這種喜鵲「怪癖」嚴重到被當名字叫

哈囉大家好，我是帽帽！

之前的動物冷知識有跟大家提過一種動物學名的命名法，叫做重複命名法，是指在動物或植物的學名中，物種的種名（species name）和屬名（genus name）相同，這樣的命名方式稱為「同名二名法」（tautonym）。

今天就來跟大家分享三個有趣的動物命名法！









歐亞喜鵲也是與烏鴉同樣的鴉科動物，鴉科喜鵲屬（pica）的鳥類共有7種，其餘六種學名都是pica搭配其他詞彙，只有歐亞喜鵲是Pica pica，在重複命名的方式下，感覺歐亞喜鵲的異食癖非常重，但真要比異食，我們人類也不遑多讓呢！









貂熊也被稱為狼獾，也是漫威英雄金鋼狼的原型，所以也被稱為金剛狼。

雖然他食物已腐肉為主，但戰力仍不容小覷，他們也會獵捕比自己大很多倍的成年鹿等獵物。









牙雕屬（Dentex）的魚類下有14個魚種，而被稱為Dentex dentex的細點牙鯛看起來就是牙齒中的牙齒，牙齒之王！！

但細點牙鯛的英文名稱Common Dentex，翻譯過來只是常見的牙齒嗎？🥲

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