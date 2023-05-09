監察院本周調查六福村狒狒事件 動團呼籲重視動物福利

六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃，引發各界關注六福村的管理機制，監察院主動調查該案，動保團體今發出聯合聲明，呼籲調查六福村狒狒事件同時，更應該重視六福村全體動物的福祉。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會、鳥語獸躍今天透過監察院陳情系統向趙永清、浦忠成與紀惠容三位委員寄出陳情信，內容提到，去年動保團體於3月中「10年死8隻!反對六福村再引進長頸鹿送死」的記者會上，曾具體檢視狒狒放養區域問題，包含內舍不足，無法檢視、隔離體弱、生病個體。沒有足夠遮蔽設施，狒狒無法在極端天氣避寒、避暑。放養區內豐富化設施不足，導致多數狒狒無法滿足其攀爬習性。

這三項動物福利缺失在東非狒狒逃逸時仍未獲得改善，其中第一項「內舍不足」是動物園管理的嚴重缺漏，除了無法保障受傷、弱勢個體的動物福利，也是造成無法盤點動物數量的根本原因。

動保團體說，三月的狒狒區會勘紀錄，即使專家學者已經再三強調無論用目視或科技清點均難以盤點數量 ，建議須全面捕捉。而林務局仍未要求六福村增加內舍，無法長期解決狒狒數量不清、動物福利等問題。

此外，動保團體表示，六福村現有70多種、1000多隻動物，但動物圈養環境不佳，高達43隻的保育類動物獅子、老虎，長時間關養在後場，承受巨大的壓力出現嚴重刻板行為等。去年也曾揭露六福村在10年死了8隻長頸鹿，多數活不到平均壽命後，這些就代表存在防逃漏洞、圈養管理等缺失。

近期根據「動物展演管理辦法」規定，六福村於７月底將接受兩年一次的評鑑，攸關六福村是否會被撤銷展演場所資格，也希望能公開審查、邀動團參與，能有第三方協助監督，並呼籲監察院除了狒狒展示區，更應關注六福村全體動物的動物福利。