猴出沒注意 北市東湖頻通報台灣獼猴逛大街

台北市東湖地區從5日開始，陸續有民眾通報台灣獼猴現蹤，我是東湖人臉書社群，這幾天陸續有民眾發現，有大獼猴出現在人口密集社區，繼前天民眾通報獼猴現身東湖路、康樂街等路段，今天再度有民眾拍到獼猴現身安泰街，北市動保處表示，動保處已派人前往驅趕，提醒民眾看到獼猴，要秉持三不「不接觸、不干擾、不餵食」原則，並可撥打1959動保專線。

台北市內湖區東湖地段，這幾天陸續有民眾通報社區出現台灣獼猴出沒的身影，甚至還有目擊者稱，因獼猴進到人口密集的社區，還有小朋友差點被猴子抓到。今天下午接近兩點左右，再度有民眾在「我是東湖人」社群貼出台灣獼猴蹤跡，並且提醒附近民眾「東湖猴仔跑來安泰街囉！各位注意安全。」

台北市動保處表示，因台灣獼猴出沒地點不定，目前研判，應是野生獼猴下山覓食，活動範圍應都在東湖附近，提醒民眾「三不」「不接觸、不干擾、不餵食」原則，動保處同仁已經前往驅趕，動保處也提醒，當民眾發現獼猴闖入社區，可以用聲音嚇阻牠們，切記不得餵食，只要增加獼猴取食的困難度，應該就會回到山上，如發現獼猴現蹤，可以通報1959動保專線。