動物交換借殖遭指缺失 北市動物園擬修實施要點

台北市議員簡舒培指出，民眾陳情台北市立動物園交換、借殖出現管理疏失，包含不追蹤交換動物狀況，任由接受單位自行處置等。動物園今天說，會納各方意見研擬修訂實施要點。

民進黨籍台北市議員簡舒培在臉書Facebook發文指出，六福村東非狒狒日前脫逃在外遊蕩引關注，接獲民眾陳情，市立動物園在動物交換、借殖、借展等有管理疏失。

她說，依「台北市立動物園蒐集展示動物及處理過賸動物實施要點」，針對繁殖超量或不適展示過賸動物，藉由與其他機構合作進行交換或借殖等，調度動物至合適地點，但動物園僅事前評估接收單位，未追蹤事後狀況。

簡舒培表示，從2016年起，市立動物園與8個單位合作，交換227隻動物，但動物園不顧被評為惡劣動物展演所的兆豐農場評價，在2018年、2019年送18隻動物包括水牛等，其餘單位的動物現況皆良好，僅被送到兆豐農場已死7隻。

她說，且因先前曾發生交換過去的水牛被送到屠宰場，動物園修改動物交換借殖展協議書，增加接收單位不得虐待或宰殺動物規定，但未訂罰則沒實質意義。

簡舒培指出，市立動物園曾借殖4隻白手長臂猿送至六福村，民眾反映有1隻不幸死亡；從2016年至今，動物園與5個單位合作借殖或借展，借出60隻動物、死亡12隻，其中包含六福村借30隻、死8隻。

她表示，市立動物園應追蹤借殖及交換動物，並評估接受單位過去飼養狀況及訂定罰則。

動物園回應，議員建議將納入考量，會要求合作接收單位提出空間、保育人員、獸醫配置等完整計畫，並找外部專家提供意見，評估合作單位是否適宜，後續將納入各方意見後，再研議修訂「台北市立動物園蒐集展示動物及處理過賸動物實施要點」。

動物園表示，執行交換動物合作案前一定會確認合作單位提供動物場地空間、照養能力及獸醫服務等是否滿足動物需求，像送到兆豐農場的動物都有受到良好照顧，將增加訪視頻率並持續追蹤交換動物狀況。