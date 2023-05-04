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憂衝擊大杓鷸渡冬地 環委建議芳苑陸域風機進二階環評

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化芳苑陸域風機環評案將進入二階環評。圖／截自環評書件
彰化芳苑陸域風機環評案將進入二階環評。圖／截自環評書件

環保署今審查彰化芳苑陸域風機環評案，開發單位欲在永興海埔地養殖專區及內陸農地，設置陸域風力發電機組，但環委考量該地為保育類大杓鷸渡冬地，風機機組恐影響甚至改變其習性，認為對保育類動物有顯著不良影響，建議本案進入二階環評。

環保署今召開「芳苑地區陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，開發單位力能電力及星台風電說明，本案位於彰化縣芳苑鄉永興海埔地養殖專區及內陸農地，原計畫將設置27座風機，經環委第1次初審意見後，調整為22座（海埔地原24座減為19座、內陸3座），並將風機葉片間距調整至350公尺以上，降低鳥類衝擊風險。

但彰化縣政府指出，本案為保育類大杓鷸渡冬地，若興建於此恐影響保育類動物習性，「風機不一定要設在永興海埔地，但一旦拋棄生態，就無法挽回」；本案風機將對國際遷徙鳥費有影響，第1次初審時就要求風機葉片間距需達500公尺，但修正後僅調整至300至350公尺，認為開發單位應注意有無符合環評最劣評估。

環委指出，開發單位雖提出減輕鳥擊相關措施，但應訂定撞擊風險評估數據及量化標準，同時也強調，本案位於大杓鷸渡冬棲地，若讓鳥類一次、二次改變飛行習慣，未來大杓鷸很有可能就不會再出現；另登錄在紅皮書名錄的國家受脅鳥種也會受到風機影響，認為開發單位應審慎並研擬具體保育對策。

經閉門會議後，環委表示，本案欲開發地點的芳苑溼地屬重要野鳥棲息地、eBird水鳥熱點及國土綠網「西一」關注區，除有黑面琵鷺等多種保育類鳥類紀錄外，也是三級保育類鳥類大杓鷸的棲息地，認為本案開發對保育類動物的棲息生存有危害的風險，符合環評施行細則中「對保育類或珍貴稀有動植物之棲息生存有顯著不利之影響」，因此建議進入較嚴格的第2階段環境影響評估。

環委要求，風機設置位置應迴避保育類及紅皮書受威脅鳥種穩定出沒處，並將鳥類與風機最近的忌避距離至少300公尺納入考量，並評估風機與風機間距至少500公尺的可能性；針對風機產生的噪音（含低頻）對周遭民宅及聚落影響評估，另強化風機除役規畫內容，包含葉片再利用方式。

另外，開發單位應強化說明風機故障發生漏油汙染周邊養殖漁業（含文蛤）的影響，並研提減輕對策；強化蝙蝠影響對策，評估設置鳥類雷達偵測設備；參考撞擊風險評估數據訂定量化標準，評估訂定停機降載機制。

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