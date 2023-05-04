嘉縣鼬獾檢出狂犬病 防毛小孩感染免費注射疫苗

嘉縣山區鼬獾驗出狂犬病，因狂犬病是人畜共通傳染病，感染致死率近100%，家畜疾病防治所將巡迴縣內各鄉鎮市為毛小孩免費注射狂犬病疫苗，6日將在中埔鄉公所開打，歡迎踴躍參加。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如接受中央社記者訪問表示，今年國內已檢出3例鼬獾狂犬病陽性案例，其中一例在嘉義縣，由於去年嘉義山區曾發生一隻疑似感染狂犬病鼬獾如喪屍般在白天追咬家犬，讓民眾膽戰心驚，因此縣府將為全縣的毛小孩免費注射狂犬病疫苗。

林珮如說，6日將在中埔鄉公所舉辦首場的免費注射活動，現場也免費為毛小孩結紮，歡迎民眾踴躍帶家中的犬貓來參加。

林珮如強調，狂犬病疫苗必須每年注射1次，嘉義縣持續施打狂犬病疫苗，每年施打超過2萬隻犬貓。依規定飼主應為飼養犬貓每年施打狂犬病疫苗，如未施打可依違反動物傳染病防治條例開罰新台幣3至15萬元。

嘉縣家畜所表示，狂犬病是比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死率更高的人畜共通傳染病，感染致死率幾乎100%，病毒主要破壞中樞神經，感染的動物會出現狂暴、攻擊、恐水、幻覺、癱瘓昏迷等症狀。