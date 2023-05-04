買87元門票進動物園看「非洲獅的好朋狗」！他怒喊被騙 園方無奈回應

許多大陸民眾都趁著五一長假出遊，不僅各地景點被人潮塞爆，還引發各種亂象。日前一名男子去湖南衡陽動物園遊玩時，發現園內展示的動物都是雞、狗、羊，像一隻狗的告示牌上還寫著「動物園的土著-非洲獅的好朋狗」，讓該名男子當場傻眼，自己花了人民幣20元（約新台幣87元），卻看到這些日常生活常常碰見的動物們，讓他覺得被騙，對此園方也出面解釋了。

日前一名男子在網路發文，表示自己花了人民幣20元，去湖南衡陽動物園玩，沒想到入園後驚覺上當，他沒看到獅子、梅花鹿，只看到欄杆內被關著狗、雞和羊，更誇張的是，狗狗告示牌上還寫著「動物園的土著-非洲獅的好朋狗」，令人又氣又無言，好好的出遊興致都被毀了，該名男子稱「完全沒有動物園的樣子」，要向園方討說法。

該則貼文引發討論，有網友調侃園方，原本是梅花鹿的園區都關著羊，告示牌是否應該改成「梅花鹿的閨蜜羊」。其他人則回應，「這個好朋狗，真的笑死我了」、「真的全是土著居民呢」、「動物去五一旅遊都不見了」、「改成萌寵樂園比較合適吧...」。

李男花了人民幣20元（約新台幣87元）去動物園認為被騙，還看到梅花鹿的柵欄內關著羊。 圖／擷自微博

對此，衡陽動物園表示，目前園內共有50種動物，有11隻獅子，其中還有2隻大獅子，只是該名遊客沒看見，關於園內有狗一事，是2年前有遊客撿到這隻狗，但家裡條件不允許飼養，也找不到狗主人是誰，只好讓園方領養，並取名為「非洲獅的好朋狗」，目前狗狗和獅子是分開管理的，不是像遊客說的關在獅子籠內，希望能將誤會解釋清楚。

至於為何明明寫著梅花鹿的告示牌，裡面卻是關著羊？園方無奈表示，在五一連假前夕，有和其他動物園交換動物，把大多數的梅花鹿都換成了馬、鹿。此時又剛好遇到羊的籠舍不足問題，因此只能把羊放入梅花鹿園區，園方還特別強調，「現在園裡還有一隻梅花鹿」。