北市動物園無尾熊怕熱鬧 改由保育員定時陪出場
台北市立動物園3月啟用新的無尾熊戶外活動場，不過保育員發現，絡繹不絕的遊客容易讓無尾熊不安，所以5月起改為每週三上午由保育員陪同無尾熊出場，同時藉此宣導尊重動物。
台北市立動物園今天發布新聞稿表示，無尾熊是澳洲最具代表性的物種之一，當地動物園多使用開放場域來展示，讓遊客可以沒有隔閡地觀察動物在高處棲架上自由移動、採食的自然行為，園內剛啟用的無尾熊戶外活動場也是參考此概念設計。
動物園指出，因為台灣的天氣與澳洲不同，夏季濕熱的高溫使得無尾熊無法長時間在戶外活動，加上絡繹不絕的遊客、熱切想與動物互動的渴望容易讓無尾熊不安或緊迫，所以在經過多方討論後，決定改用「保母講古」的機會，讓無尾熊在保育員的陪伴下安心使用此空間。
動物園說明，調整後將讓保育員帶著無尾熊走出玻璃牆，到遊客無視線隔閡的戶外空間中，一邊解說動物知識，一邊宣導尊重動物、動物友善及與動物和諧共處的概念。
動物園表示，5月份的無尾熊「保母講古」活動訂於每週三上午11時，若天候狀況不佳則取消，且為維護活動品質禁止錄音、錄影、直播等行為。此外，「保母講古」還有水獺、箭毒蛙、弓角羚羊、非洲野驢的場次，詳情以官網公告為主。
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