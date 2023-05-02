埔里又見鱷魚 疑遭棄養

南投埔里又傳鱷魚出沒！上月29日有民眾通報當地媽祖廟附近圳溝有鱷魚，消防人員到場成功緝捕，經查屬於眼鏡凱門鱷，身長約40公分，疑遭人棄養。南投縣農業處昨將鱷魚帶回安置，將媒合相關動物收容單位協助收養。

埔里是國內茭白筍的最大產地，當地筍田於去年3月傳出有鱷魚出沒，經認定應是眼鏡凱門鱷魚，後來圍捕未有所獲，至今下落不明；近期又接獲民眾通報有鱷魚，與先前並非同一隻，這次總算成功捕獲。

農業處指出，上月29日接獲通報，民眾報案在媽祖廟附近圳溝草叢發現鱷魚，隨即前往通報地點緝捕，果然抓到一隻身長約40公分的鱷魚，基於安全，消防員當下以膠帶纏住其喙部，避免張口傷人。

消防員捕獲鱷魚時正值周末，先暫置於消防分隊，昨農業處派員將鱷魚帶回。農業處表示，該鱷魚品種為眼鏡凱門鱷，因體型小常被當寵物飼養，懷疑遭到棄養，將媒合動物收容單位收養。

埔里先前曾傳出有鱷魚在茭白筍田出沒，引起地方關心，此次抓到的是否為去年3月的鱷魚？農業處表示，去年通報的筍田鱷魚有2隻，體型1大1小，大的長約150公分、小的約70公分，按體型來看，應是不同隻。

去年通報的1大1小的鱷魚下落為何？農業處人員透露，該處多次派員捕捉都無功而返，地主後來都說沒再看到那2隻鱷魚，不排除已經被其他人抓走了。