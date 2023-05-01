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網傳獼猴緊抓小貓不放 新北動保處：將誘捕救援

中央社／ 記者王鴻國新北1日電
(圖/取自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」)
(圖/取自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」)

有網友發文求救，指稱新北市汐止區有猴子緊抓小貓不放，「小貓已經虛弱三天沒吃沒喝」。新北市動保處今天表示，將會同里長勘查獼猴出沒處，並架設誘捕籠救援。

有網友透過臉書（Facebook）社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」以「求救！幫忙分享！」為題發文指出，新北市汐止區八連路慈聖佛堂附近，有1隻獼猴緊抓疑還未斷奶的小貓。

網友指稱，猴子不願意放開小貓，「地上拖，拎，倒栽蔥，小貓已經快不行了！ 小貓已經虛弱三天沒吃沒喝」。

對此，新北市政府動保處今天表示，將會同里長勘查獼猴出沒處，並架設誘捕籠，若順利捕獲，再送往合適地點野放；民眾若發現小貓，也請立即通報，以協助救援收容，動保處24小時專線02-29596353。

動保處指出，據了解這隻獼猴已在當地逗留一段時間，呼籲民眾切勿餵食，收拾好可食性垃圾，動物在沒有食物來源下自然會離去。

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