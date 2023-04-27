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機率僅十萬分之一！罕見「活化石」白化鱷雀鱔長太大 飼主送海科館

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罕見白化鱷雀鱔十萬分之一突變機率，長太大民眾送海科。圖／海科館提供
罕見白化鱷雀鱔十萬分之一突變機率，長太大民眾送海科。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館收容一隻罕見的「白化」的錘骨雀鱔，俗稱幽靈火箭，北美洲最大的淡水魚之一，台灣以前開放進口為觀賞魚，民眾飼養後長太大捐給海科館飼養。海科館今天說，全身白化機率十萬分之一，在台灣非常稀有。

位於基隆的潮境智能海洋館C區，飼養有一尾體長近1米長相奇特的「錘骨雀鱔」，有扁平的吻部與尖牙，因長相似鱷魚又名鱷雀鱔，俗稱幽靈火箭。因全身白如雪，相當吸引民眾的目光。

海科館說，錘骨雀鱔為外來品種，是北美洲最大的淡水魚之一，自侏羅紀晚期就在地球上一直生生不息，其外表和習性幾乎沒有改變，因此也被稱為「活化石」。原生地區分布在墨西哥或美國佛羅里達洲沿岸河流或河口，早期為可准許進口的觀賞魚，現為維護本土物種和避免生態造成破壞，目前已被列為限制輸入的魚種。

錘骨雀鱔為淡水魚種，主要以魚類、甲殼類、水生無脊椎動物等為食，曾在飼養大型觀賞魚類的風潮中受歡迎。但是，鱷雀鱔的最大體長可達3公尺，在成長過程中，飼養需給予足夠活動空間，且進食量大，民眾往往無力飼養而棄養或放流，易造成台灣生態平衡。

海科館這尾白化的錘骨雀鱔，已飼養1年多，為民眾捐給海科飼養與收容。海科館的飼育解說員邱憶群說，平常照料這尾俗稱白化幽靈火箭，會餵食朱文錦跟蝦，雖說此種類生性兇猛，但館內這隻錘骨雀鱔進食的動作卻頗為秀氣。

海科館研究人員表示，白化症在觀察其成因時通常會用眼睛的顏色來作為判斷，如果個體的眼睛像小白兔一樣是紅色的，就是遺傳個體的白子；若個體眼睛是黑色的表現，就是基因突變的白化個體。科學家懷疑，白化與環境因素的重金屬影響基因的改變有關。

海科館長陳素芬表示，白化症的個體在大自然的環境中容易被掠食者發現，不能回到原生地，經由海科館的收容後，可以成為最佳的教材，成為認識生物多樣性的教材。

罕見白化鱷雀鱔十萬分之一突變機率，長太大民眾送海科。圖／海科館提供
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