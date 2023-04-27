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影／保育鳥左腳掌斷掉如生命鬥士 環頸雉「阿勇」感動鳥友

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區預定地台糖太保農場蔗園有環頸雉族群棲息活動，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前發現1隻公環頸雉左腳掌疑誤踩捕鼠器斷掉，求生意志非常強，認真的覓食。圖／蘇家弘提供
嘉義科學園區預定地台糖太保農場蔗園有環頸雉族群棲息活動，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前發現1隻公環頸雉左腳掌疑誤踩捕鼠器斷掉，求生意志非常強，認真的覓食。圖／蘇家弘提供

嘉義科學園區預定地台糖太保農場，通過環評，6月公共工程動工，預定地蔗園有列入二級保育類的環頸雉族群棲息活動，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前發現1隻公環頸雉左腳掌疑誤踩捕鼠器斷掉，牠求生意志非常強，認真的覓食，有如生命鬥士，讓人感動。

蘇家弘說，這隻公環頸雉左腳掌斷掉，一跛跛跳著覓食，牠堅強求生意志，有如他多年前，在阿里山森林遊樂區小笠原山發現，右腳掌斷掉的公帝雉一般，仍精神奕奕地活著，每天認真覓食，與同族群鳥類一起生活，這2隻保育鳥殘而不廢的求生意志，帶給人們啟發深思，他為這2隻斷掌鳥取名「阿勇」。

這隻公環頸雉左腳斷掌，行動不便，不向命運低頭，與母環頸雉一起出現覓食，求生意志堅強；蘇家弘表示，環頸雉大多棲息台糖蔗園，在每年春天繁殖期，台糖太保農場常看到環頸雉活動覓食，牠們生性害羞又敏感，不易被發現，繁殖期，遠處就可聽到雄鳥發出短促「嘎、嘎、嘎」求偶鳴聲。

環頸雉俗稱「啼雞」，又叫雉雞，屬台灣特有亞種，雄鳥體長80公分，雌鳥60公分，雄鳥身體顏色多彩艷麗，環頸雉是二級保育類的特有亞種鳥類。雄雉羽色華麗，頸部白色頸環與具金屬光輝綠色頸部，形成強烈對比；雌雉身穿樸素，大致為淡褐色，背部密布暗褐色斑點，是自然保護色。嘉科園區開發單位南科管理局說，施工期間將針對環頸雉鳥巢調查，在4至7月繁殖期監測頻率2周一次。

嘉義科學園區預定地台糖太保農場蔗園有環頸雉族群棲息活動，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前發現1隻公環頸雉左腳掌疑誤踩捕鼠器斷掉，求生意志非常強，認真的覓食。圖／蘇家弘提供
嘉義科學園區預定地台糖太保農場蔗園有環頸雉族群棲息活動，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前發現1隻公環頸雉左腳掌疑誤踩捕鼠器斷掉，求生意志非常強，認真的覓食。圖／蘇家弘提供
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