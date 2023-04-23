科學家解謎：如果蜜蜂真的滅絕，這個世界會發生什麼事？

蜜蜂如果消失，所造成的衝擊恐怕令人難以想像⋯⋯

「如果蜜蜂從地球表面消失，人類將只剩下4年的壽命，沒有蜜蜂，沒有更多的授粉，沒有更多的植物，沒有更多的人。」雖然到目前為止，科學家都沒辦法證明愛因斯坦（Albert Einstein）真正說過這樣的話，但毫無疑問，它的衝擊和現實，是非常令人震撼的。

聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，全世界共有100種作物提供了人類超過90％的植物，而這其中的71種，是由蜜蜂所授粉的，光是在歐洲，就有264種作物和4000種植物中的84％比例，得益於蜜蜂授粉。

身為人類，人們非常依賴蜜蜂的數量才能生存，像蜜蜂這樣的授粉者，在全球農業上發揮了重要的作用，除了最直接的替人類產生蜂蜜和蜂蠟之外，這些毛茸茸的小昆蟲還為水果和蔬菜授粉，這對飲食至關重要。

美國食品藥物管理局（FDA）表示，蜜蜂間接向美國撫育了150億美元的農作物，但可怕的是，蜜蜂的生命正受到嚴重的威脅，牠們急劇減少、壽命下降——如果有一天蜜蜂真的滅絕，世界會發生什麼事？

為什麼蜜蜂會消失？

圖／許多植物只能依靠蜜蜂的授粉才能繁衍。 示意圖／ingimage

根據統計，世上約有2萬種蜜蜂，牠們是昆蟲界最重要的授粉者，數以千計的蜜蜂物種有獨特的飛行模式和偏好，許多蜜蜂與花朵共同進化，在演化的過程中，讓牠們的身形、體型和行為幾乎和牠們授粉的花朵相同。

然而可悲的是，全世界所有種類的蜜蜂都正在減少，許多其它昆蟲也面臨相似危機，就連人類飼養的蜂箱，蜜蜂數量也逐漸消失。

而蜜蜂減少的原因，基本上可歸咎為以下因素：

圖／就連人工的養蜂箱，近年也有蜜蜂愈來愈少的趨勢。 示意圖／ingimage

農藥：農藥的目的是農人為了保全自己的作物不要被害蟲侵擾，但卻也在無形之間，讓前來採蜜、授粉的蜜蜂遭殃，蜜蜂對某些類型的殺蟲劑特別敏感，尤其是菸鹼類殺蟲劑、除草劑等。

環境破壞：棲地的減少和城市的出現，讓蜜蜂們賴以生存的環境大量的消失，一些工業的開發活動也讓綠地愈來愈少，當沒有了植物、沒有了花，蜜蜂就無法覓食與生存

氣候變化：由於全球暖化，冬天的減少，植物被迫改變了它們的生理時間，用以適應新的氣候條件，像是延緩開花、減少開花時間等，蜜蜂就受到嚴重的影響。

疾病：當蜜蜂被瓦蟎這類寄生蟲等病原體感染時，牠們會更容易中毒，或者如果已經接觸過農藥，虛弱的蜜蜂將導致更容易生病。

如果蜜蜂滅絕會發生什麼事？

圖／蜜蜂是自然界授粉的主要關鍵角色。 示意圖／ingimage

如果世界上所有的蜜蜂都滅絕了，整個生態系統都會產生嚴重的連鎖反應。許多植物，例如某種蘭花，完全由特定的蜜蜂授粉，如果沒有人為刻意干預，它們就會死亡。

這將改變植物棲息地的組成，並影響它們所屬的食物鏈，並引發依賴生物的額外滅絕或衰退。也許，一些植物可能利用多種授粉媒介，但大部分植物還是只有蜜蜂的授粉能成功。

沒有蜜蜂，植物會結下更少的種子，並且繁殖成功率較低，這會改變生態系統。除了植物，許多動物，也會因為植物的衰退而沒了食物來源，這徹底影響自然系統和生態系。

圖／蜜蜂的消失，某些植物跟動物都可能絕種。 示意圖／ingimage

在農業方面，蜜蜂的消失將極大地改變人類的食物系統，雖然不太可能導致飢荒，因為人類的大部分食物仍然來自穀物，它們是靠風授粉的，因此不受蜜蜂數量的影響。

然而，許多水果和蔬菜都是昆蟲授粉，如果沒有蜜蜂，就無法大規模種植蔬果。像是藍莓、櫻桃等，它們依靠蜜蜂進行高達90％的授粉，人工授粉非常耗費人力且成本高昂，屆時產量也會嚴重銳減。

該如何拯救蜜蜂的未來？

圖／支持養蜂人，是延續蜜蜂生態的方式之一。 示意圖／ingimage

也許你會以為，拯救蜜蜂的任務離你很遙遠，其實不然，有許多的小動作，是可以從生活上就幫助蜜蜂，例如：

種更多的花：蜜蜂必須有安全的棲地，在那裡，牠們可以建造自己的家園，並尋找有營養的食物，如果你有戶外的園藝空間，那是個為蜜蜂提供覓食場所的好選擇，如果沒有，就算只是在陽台種植花草，也是個方式。

支持蜜蜂保護工作：有許多環保機構正在極盡所能的保護蜜蜂，像是有科學家繪製蜜蜂物種圖，以便有效的追蹤牠們的足跡；一些研究員也在研究治療蜜蜂病毒的治療方式，期望能讓蜜蜂更加健康；如何能讓農藥不傷害蜜蜂，成分和配方也是關鍵。

避免使用農藥：蜜蜂是很脆弱的，牠的身體會被殺蟲劑、化學肥料、除草劑和菸鹼類物質所破壞，如果可以，應該不要使用肥料，採用有機的方式，讓環境更加健康。

支持當地養蜂人：支持養蜂人，是可以確保蜜蜂得到妥善照顧的主要方式之一，購買他們的蜂蜜、蜂蠟產品是支持蜂農最好的方法，他們也是最直接能觀察蜜蜂的第一線人員。

也許蜜蜂真的微小，但牠對大自然的關鍵重要性，正影響著整個生態系統的命運。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）