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響應世界地球日 北巿動物園22日舉辦「綠色園遊會」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園將於22日推出「綠色園遊會」活動。圖為台北市立動物園貓熊「圓仔」。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園將於22日推出「綠色園遊會」活動。圖為台北市立動物園貓熊「圓仔」。圖／台北市立動物園提供

為響應世界地球日活動，台北巿立動物園將在22日推出「綠色園遊會」活動，動物園表示，園方長期宣導人類與生態環境和平共存的願景，因此當天除了有現場表演、闖關活動、還推出保育市集，邀請民眾響應地球日活動，一起為地球盡一份心力。

動物園園長諶亦聰表示，「綠色園遊會」是以淨零排放綠生活「投資我們的星球」為主題，由許多關懷自然的教育機關、保育團體，以寓教於樂的教育駐站形式，向遊客介紹並促進對永續發展的認識。

動物園表示，今年的園遊會攤位還推出保育市集，讓大家透過購入攤位上的限量文宣品，民眾除了可以買到周邊小物，還能幫助野生動物生態保育與學術的推動，活動當天也有動物朋友見面會、木柵管樂團演奏等現場互動演出。

動物園提醒，當天早上9點30分到下午15點30分，遊客都可以領取「綠色園遊會」集章卡，到大門入口廣場參與「綠生活行動SDGs集章活動」，挑戰教育駐站闖關，闖關成功即可集章完成2條戳章賓果連線，就可以兌換精美小禮，同時，若寫下願意實踐、具創意的綠行動還可參加抽獎。

此外，動物園也提醒，隨著環境的變化，許多野生動物正面臨著存續的危機，從4月1日開始的「解憂動物園」活動日期至6月11日，邀請遊客透過手機參與實境解謎活動，動物園表示，要如何更認識這些野生動物，進而轉換成具體行動來保護牠們，正是人們現階段需理解與實踐的課題。

動物園 願景
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