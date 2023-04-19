快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】健身Boys的浪漫！攀木蜥蜴狹路相逢 狂做「伏地挺身」定輸贏

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？公海豹會對其他公海豹掌聲鼓勵唷！為什麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看動物嚇唬對方的動物冷知識吧！




公海豹在水中拍手，產生高頻率噪音向其他公海豹發出警訊，同時也是吸引母海豹一起來約會。拍手

產生噪音可能是展現力量的一種方式，嚇走競爭對手，也讓異性知道自己很強大可以保護對方。




寒鴉在樹洞裡築巢，通常是天然的樹洞。他們無法像啄木鳥一樣築巢，資源有限，如果有其他鳥類想與他們爭奪樹洞，他們就會待在黑漆漆的樹洞中，用蒼白冷冽的目光瞪著外來者，把對方嚇出一身冷汗！




攀木蜥蜴是領域性很強烈的動物，遇到敵人時會擴張喉部讓身體看起來更大，並做出類似伏地挺身的姿勢威嚇對方，若兩方僵持不下，就會出現追逐、撕咬對方的畫面。

參考連結：1234

海豹
春天帶毛孩賞花郊遊去～分享照片就有機會獲得超萌寵物小物！
點我前往：https://reurl.cc/WDV0Yy

延伸閱讀

水族館海豹重返大海！自由瞬間「驚覺自己失業了」一臉懵：明天不用上班？

飼育員伸手碰「小海豹秒從3D扁成2D」整隻消風！臉壓成1張紙 脖子瞬間不見

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

上班時間「大豹睡」！水族館海豹睡到嘴開開吐小舌頭 百萬網友羨慕：偷懶抓到了

相關新聞

爽嗑零食沒發現背後殺手逼近！白虎撲倒瞬間「突定格滑倒」 他驚險逃死原因曝

危機一瞬間！最近一段影片瘋傳，一名男子肆無忌憚的坐在白色老虎前方吃東西，後面的白老虎緊盯著男子，慢慢一步一步上前想要將其作為獵物撲倒，結果正要撲上去的時候突然像是定格一樣突然撞上去落空，原來是男子與老虎中間有一塊擦得太乾淨的玻璃才讓老虎失手。

超萌的美國短毛貓「DiDi 」開放認養 有26人抽籤

苗栗縣動物保護防疫所今午辦理開放認養一隻美國短毛貓「DiDi 」，由於日前DiDi 可愛萌照在官方臉書粉絲專頁PO出後，...

【動物冷知識】健身Boys的浪漫！攀木蜥蜴狹路相逢 狂做「伏地挺身」定輸贏

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？公海豹會對其他公海豹掌聲鼓勵唷！為什麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看動物嚇唬對方的動物冷知識吧！

巨鳥衝出柵欄逛大街！時速64公里跑給4台警車追 被抓還偷笑：玩得好開心～

根據外媒《The Dodo》報導，美國田納西州（Tennessee）近日發生一起特別的「警鳥追逐」，有隻大型的鴯鶓衝出圍欄在馬路上狂奔，一度以時速40英里（約64公里）跑給4台警車追，意外成了當地歷時最久的追捕大戰。

妝髮大翻車？新娘完妝迎接愛犬 狗狗嚇爛「開飛機耳狂抖」倒退嚕：你不是我媽

有些人有化妝沒化妝差很多。一名女子日前辦婚禮，化完妝之後她準備去迎接自己的愛犬，結果狗狗看到媽媽化了大濃妝瞬間嚇到呆愣在原地，隨後竟害怕的狂抖起來，就像是在說「你不是我媽」，讓女子實在是哭笑不得。

南京熊貓被竹竿「拍」打 遊客看了嬉笑 飼養員卻遭網暴

江蘇南京江寧區一野生動物世界的大熊貓「暖暖」，近日被飼養員用竹竿輕輕拍打的視頻引發關注。影片中，暖暖背對遊客進食，飼養員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦