【動物冷知識】健身Boys的浪漫！攀木蜥蜴狹路相逢 狂做「伏地挺身」定輸贏

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？公海豹會對其他公海豹掌聲鼓勵唷！為什麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看動物嚇唬對方的動物冷知識吧！









公海豹在水中拍手，產生高頻率噪音向其他公海豹發出警訊，同時也是吸引母海豹一起來約會。拍手

產生噪音可能是展現力量的一種方式，嚇走競爭對手，也讓異性知道自己很強大可以保護對方。









寒鴉在樹洞裡築巢，通常是天然的樹洞。他們無法像啄木鳥一樣築巢，資源有限，如果有其他鳥類想與他們爭奪樹洞，他們就會待在黑漆漆的樹洞中，用蒼白冷冽的目光瞪著外來者，把對方嚇出一身冷汗！









攀木蜥蜴是領域性很強烈的動物，遇到敵人時會擴張喉部讓身體看起來更大，並做出類似伏地挺身的姿勢威嚇對方，若兩方僵持不下，就會出現追逐、撕咬對方的畫面。

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