聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】健身Boys的浪漫！攀木蜥蜴狹路相逢 狂做「伏地挺身」定輸贏
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？公海豹會對其他公海豹掌聲鼓勵唷！為什麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看動物嚇唬對方的動物冷知識吧！
公海豹在水中拍手，產生高頻率噪音向其他公海豹發出警訊，同時也是吸引母海豹一起來約會。拍手
產生噪音可能是展現力量的一種方式，嚇走競爭對手，也讓異性知道自己很強大可以保護對方。
寒鴉在樹洞裡築巢，通常是天然的樹洞。他們無法像啄木鳥一樣築巢，資源有限，如果有其他鳥類想與他們爭奪樹洞，他們就會待在黑漆漆的樹洞中，用蒼白冷冽的目光瞪著外來者，把對方嚇出一身冷汗！
攀木蜥蜴是領域性很強烈的動物，遇到敵人時會擴張喉部讓身體看起來更大，並做出類似伏地挺身的姿勢威嚇對方，若兩方僵持不下，就會出現追逐、撕咬對方的畫面。
點我前往：https://reurl.cc/WDV0Yy
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言